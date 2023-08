Quelques heures après avoir officialisé le départ de Jérémy Doku, le Stade Rennais acte la prolongation de l'attaquant prometteur Matthis Abline.

Mercato : Le Stade Rennais sécurise Matthis Abline avant son prêt au FC Nantes

La saison passée, Matthis Abline a brillé sur le terrain avec l'AJ Auxerre en participant à 22 matchs pour 3 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Il a débuté la saison avec le Stade Rennais avec une présence sur le banc des remplaçants. Pour lui permettre de gagner en temps de jeu, les dirigeants rennais ont accepté de le prêter au FC Nantes pour une saison.

Mais pour que ce prêt soit validé avant la fin du mercato estival, Florian Maurice avait fixé une condition bien précise, à savoir une prolongation de contrat de leur jeune attaquant. Ce vendredi, l'officialisation est tombée, comme l'indique le communiqué officiel du SRFC. "Matthis Abline, Rouge et Noir jusqu'en 2026. L'international espoir âgé de 20 ans a prolongé son contrat d'une année supplémentaire avec son club formateur."

Matthis Abline se dit satisfait de cette prolongation de contrat

Auteur d'une préparation estivale très intéressante, Matthis Abline a convaincu ses dirigeants de miser sur lui à l'avenir avec cette nouvelle signature. Désormais lié avec les Rouge et Noir jusqu'en juin 2026, l'attaquant de 20 ans n'a pas caché sa joie de prolonger dans son club formateur.

"Je suis très heureux de pouvoir m'inscrire dans la durée avec le Stade Rennais F.C. Si je suis prêté, cela me permettra de gagner du temps de jeu, progresser et revenir encore plus fort. À Auxerre lors de mon dernier prêt, les débuts se sont bien passés, j'ai moins joué par la suite. L'objectif sera de montrer sur une saison complète ce que je sais faire, jouer et enchaîner les matchs." Reste plus qu'à confirmer les espoirs placés en lui pour espérer s'imposer en tant que titulaire indiscutable sur le front de l'attaque rennaise dans les années à venir.