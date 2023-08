Il ne reste plus que six jours à l’Eintracht Francfort pour finaliser le transfert de Niels Nkounkou. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes.

Mercato ASSE : Transfert de Niels Nkounkou, Francfort campe sur sa position

Le transfert de Niels Nkounkou à l’Eintracht Francfort connait un coup de froid. Alors que l’ASSE a déjà recruté le successeur du piston gauche, Mahmoud Bentayg, le club de Bundesliga ne serait pas enclin à passer à l’offensive pour boucler sa signature. L’information est de Christopher Michel, spécialisé dans l'actualité du club de Francfort. Selon le journaliste pour Sport1, la direction du club allemand aimerait se renforcer sur le flanc gauche, mais elle ne serait pas disposée à investir plus de 5 à 6 millions d'euros dans le transfert de l’international Espoir français.

L’AS Saint-Etienne attend pourtant une proposition au-dessus de celle repoussée et estimée à près de 6 M€. En tout cas, Loïc Perrin avait été catégorique cette semaine en conférence de presse, lors de son point sur l’épineux dossier Niels Nkounkou. Il avait démenti l’information de Foot Mercato, qui avait évoqué une récente offre de l’Eintracht Francfort, revue à la hausse. « Niels est à la disposition du groupe, jusqu’à nouvel ordre. […] Non (Francfort n’est pas repassé à l’attaque, ndlr), contrairement à ce qui a été dit », avait précisé le coordinateur sportif de l’ASSE.

Saint-Etienne va-t-il céder à la demande de Niels Nkounkou ?

Selon plusieurs médias, les Stéphanois exigeraient près de 10 millions d’euros pour la signature de Niels Nkounkou chez ‘’Les Aigles’’. Pour rappel, le club ligérien a décaissé 2,5 M€, en juin, pour le transfert définitif du joueur de 22 ans à Everton. Le club de Premier League détient d’ailleurs encore 30 % sur la plus-value sur le futur transfert de son ancien défenseur. Quant à Niels Nkounkou, il tient à rejoindre la Bundesliga où il s'est déjà mis d'accord avec l'Eintracht Francfort.

« J’espère que la situation se débloque, parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football », avait-il confié à L'Équipe. Et retenir le natif de Pontoise à Saint-Etienne, contre son gré, serait contre-productif pour le groupe de Laurent Batlles. « Garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution », avait-il justement prévenu.