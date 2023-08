Un indice est tombé jeudi soir à l’ASSE. Elle indique le transfert imminent de Niels Nkounkou de Saint-Etienne à l’Eintracht Francfort.

Mercato ASSE : Mahmoud Bentayg, successeur de Niels Nkounkou

L’ASSE a officialisé la signature de Mahmoud Bentayg, jeudi soir. Il est la quatrième recrue des Verts cet été. Le défenseur est arrivé pour renforcer le couloir gauche de l’AS Saint-Etienne. Il s’est engagé pour trois ans, jusqu’en 2026. Selon Laurent Batlles, le profil du Marocain correspond à ce qu’il cherchait. « Mahmoud Bentayg est un joueur porté vers l’offensif avec un volume de jeu important. Il a des qualités techniques et un bon pied gauche qu’il va pouvoir mettre au service du groupe. Son profil répond à plusieurs critères que nous avions identifiés. »

Ayant aligné Dennis Appiah contre Grenoble, puis Léo Pétrot à Rodez, dans un rôle de piston gauche, l’entraîneur de l’ASSE n’a pas été satisfait. Son équipe avait perdu ses deux premiers matchs de Ligue 2. Il avait ainsi fait appel à Niels Nkounkou, qui était écarté du groupe, voulant quitter Saint-Etienne à tout prix. Mais lui non plus n’avait pas été à la hauteur des attentes, face à Quevilly, comme le témoignent ses statistiques. Ayant la tête à l’Eintracht Francfort, l’international Espoir français avait été transparent contre QRM, même si les Verts ont signé leur première victoire lors de cette 3e journée du championnat.

Mahmoud Bentayg est arrivé, Niels Nkoukou plus que jamais sur le départ

Le transfert de Mahmoud Bentayg à l'AS Saint-Etienne devrait ainsi déclencher celui de Niels Nkounkou. Le piston de l'ASSE ne veut plus jouer en Ligue 2 et a déjà conclu un accord contractuel avec Francfort. Il ne reste plus qu’une entente entre Sainté et le club de Bundesliga, dont la dernière offre en date, estimée à près de 6 millions d’euros, avait été refusée. À six jours de la fermeture du marché des transferts, les parties ont encore le temps d’arrondir les angles.