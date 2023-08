Après douze années passées dans la capitale, Marco Verratti est plus que jamais sur le départ du PSG. Un champion du monde n’en doute pas un seul instant.

Mercato PSG : Dugarry ne regrettera pas Marco Verratti à Paris

Arrivé à l’été 2021 en provenance de la Serie B et des rangs de Delfino Pescara, Marco Verratti pourrait tirer sa révérence avec le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Écarté de l’équipe principale de Luis Enrique, le milieu de terrain de 30 ans n’a pas pris part aux deux premiers matches de la saison en Ligue 1. D’accord avec les dirigeants d’Al-Hilal, le partenaire de Kylian Mbappé attend que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour lui permettre de retrouver son ami Neymar en Arabie saoudite. Au micro de RMC Sport, Christophe Dugarry a ouvertement indiqué qu’un départ de Verratti cet été ne serait pas préjudiciable pour l’équipe parisienne.

« Pour moi Verratti, c’est terminé. Il a 31 ans. Ça fait onze ans qu’il est là, il n’a jamais pris conscience de ce qu’était la carrière et la vie d’un footballeur professionnel de haut niveau. C’est un choix de vie, moi j’ai fait ce choix-là aussi, j’étais un bon joueur de foot, mais j’étais un branleur. Lui, c’est un très très bon joueur de foot, on est tous d’accord, il a brillé par son talent et réussi à faire des choses que très peu de milieux de terrain peuvent faire.

Mais ce n’est pas un sportif de haut niveau (…) Il a réussi pendant onze années à enfumer entraîneurs et dirigeants, les uns après les autres en se faisant prolonger tous les deux ans (…) Donc rideau. Next », a expliqué le champion du monde 2018. Présent en conférence de presse cet après-midi, l’entraîneur parisien a été interrogé sur la situation du Petit Hibou.

Luis Enrique fait la lumière sur la situation de Marco Verratti

Prolongé en décembre dernier jusqu’en juin 2026, Marco Verratti pourrait faire ses adieux à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Annoncé dans en Arabie saoudite, au Qatar et chez certains cadors européens, le compatriote de Gianluigi Donnarumma pourrait même rapporter un joli chèque de 60 millions d’euros dans les caisses du PSG. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a pourtant entretenu le doute sur l’avenir du joueur, expliquant qu’il était ravi de son implication à l’entraînement.

« Il travaille avec le reste de l'équipe. Il est dans l'effectif. J'ai pour habitude de maintenir privé les discussions. En revanche, je vous avais dit que vous verrez sur le terrain ce que je pensais. J'insiste, le travail avec Verratti est merveilleux à la fois en tant que joueur, mais aussi comme homme. Je lui donne 10/10. Il a un très bon comportement », a déclaré le technicien catalan. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.