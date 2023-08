L’ASSE a réussi quatre transferts dans le sens des arrivées, malgré les difficultés. Cependant, Loïc Perrin doit encore boucler des départs, à cinq jours de la fin du mercato.

ASSE : Loïc Perrin a quand même bouclé 4 nouvelles signatures à Saint-Etienne

Après la difficile saison dernière, l’ASSE s’est lancé dans une double opération pendant ce mercato d’été. Premièrement : recruter de nouveaux joueurs aguerris au championnat de la Ligue 2, afin d’être mieux armé pour jouer la montée en Ligue 1. Deuxièmement : réduire son effectif en se séparant des nombreux joueurs indésirables. Pour le premier volet, l’AS Saint-Etienne a rapidement levé les options d’achat de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro, deux joueurs qui ont contribué au maintien des Verts la saison dernière. Le club ligérien a également prolongé le contrat de Gaëtan Charbonnier (avant-centre), à la suite du départ de son buteur Jean-Philippe Krasso.

Loïc Perrin a obtenu ensuite la signature d'Ibrahim Sissoko gratuitement et le transfert de Dylan Batubinsika du FC Famalicao (Portugal). Cette semaine, deux nouveaux joueurs ont renforcé l’équipe de Laurent Batlles : Stéphane Diarra (ailier droit) et Mahmoud Bentayg (arrière gauche). À quelques jours de la fermeture du mercato, les noms de deux joueurs de Ligue 2 : Florian Tardieu (milieu de terrain, Troyes) et Kevin Van Den Kerkhof (arrière droit, SC Bastia) sont associés à l’ASSE, en vue d’une signature.

Mercato ASSE : Le transfert de quatre joueurs indésirables coince !

Parallèlement à ces derniers dossiers chauds, Loïc Perrin doit également trouver des portes de sortie pour les joueurs sur qui Laurent Batlles ne compte pas. Ils sont encore quatre notamment, à cinq jours de la fin du mercato. « Il y a quelques touches pour certains, mais rien de bien concret », avait-il indiqué cette semaine. Abdoulaye Bakayoko, auteur d'un prêt catastrophique au Puy Foot (National 1) la saison dernière, n’a toujours pas trouvé preneur. Annoncé un temps proche du FC Annecy, Maxence Rivera n’a pas rejoint le club de la Haute-Savoie, car il a été réintégré la Ligue 2 à la suite de la rétrogradation de Sochaux en National. L’ailier formé à l’ASSE n’a plus qu’un an de contrat dans le Forez et son cas est très complexe.

Mickaël Nadé (défenseur central) et Matthieu Dreyer (gardien de but) sont également sur la liste des départs. Si des offres tombent pour eux, ils devraient faire leurs valises. Il faut toutefois rappeler que Loïc Perrin a réussi à réduire l’effectif de l’ASSE, grâce aux départs de Lenny Pintor (LASK), Yvann Maçon (Maccabi Tel-Aviv), Yvan Neyou (CD Leganés), Jimmy Giraudon, Saïdou Sow (transféré à Strasbourg) et Louis Mouton (prêté à Pau).