Fortement pressenti sur le départ cet été après Lionel Messi et Neymar, Marco Verratti pourrait voir son avenir au PSG totalement relancé par Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Marco Verratti parti pour rester à Paris ?

D’accord avec un club saoudien et un autre qatari, et toujours placé dans le viseur de plusieurs clubs européens, Marco Verratti était annoncé sur le départ durant ce mercato estival. D’ailleurs, le milieu de terrain italien est toujours tenu à l’écart du groupe principal de Luis Enrique lors des deux premières journées de Ligue 1. Le joueur de 30 ans va encore manquer le choc de ce samedi soir contre le RC Lens. Pour autant, Marco Verratti pourrait finalement rester et poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. À la recherche d’un milieu de terrain créateur, le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, Luis Enrique, pourrait compter sur le Petit Hibou cette saison.

« De source interne, le joueur est susceptible de quitter le club où il évolue depuis onze ans. Mais l’éventualité de le voir rester n’est pas exclue non plus. Elle aurait même pris de la consistance au fil des jours, sa situation n’ayant pas vraiment évolué malgré l’approche de plusieurs écuries saoudiennes, qui ont un temps semblé très proche de le recruter », explique le quotidien régional Le Parisien. Une option validée en interne par Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé veut jouer au PSG avec Marco Verratti

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Marco Verratti pourrait vivre une douzième saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain cette année. D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, Kylian Mbappé ne s’opposerait pas à l’idée de voir l’international italien rester au club cet été. Le média sportif explique notamment qu’au cours d’un dîner à Cannes à la fin de la saison dernière, Mbappé aurait clairement exprimé son souhait de rester à Paris cette année et aurait également exprimé son espoir de voir Verratti rester lui aussi dans la capitale. Marco Verratti pourrait donc bien faire son retour dans le groupe du Paris SG dans prochains jours.