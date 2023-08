À la veille de la réception de Lens au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG fait le point sur l’équipe de Luis Enrique.

Gonçalo Ramos incertain pour PSG-RC Lens

En attendant la conférence de presse de son entraîneur Luis Enrique cet après-midi, le Paris Saint-Germain a publié un point médical ce vendredi matin, à la veille d’affronter le RC Lens à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Après deux matches consécutifs, le champion de France en titre veut enfin lancer sa saison avec une première victoire en championnat. Mais le coach du club de la capitale française pourrait être contraint de devoir se passer des services de Gonçalo Ramos.

Victime d’une gêne musculaire, l’attaquant de 22 ans n’a pas participé à l’entraînement collectif de ce jour. D’après le communiqué du PSG, l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne s’entraîne en salle ce vendredi et pourrait donc manquer le choc contre les Sang et Or. Un premier coup dur pour celui qui est arrivé cet été dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat à 80 millions d’euros, bonus compris.

Les prochaines heures détermineront si Gonçalo Ramos sera inclus dans le groupe ou non, à la suite d'une nouvelle évaluation médicale. Autre mauvaise nouvelle confirmée par les Rouge et Bleu, la recrue sud-coréenne King-In Lee sera lui aussi absent au Parc des Princes pour affronter le RC Lens. Touché au quadriceps gauche, le milieu offensif de 22 ans « restera en soins ces prochaines semaines », selon le point du Paris SG.

Le point médical du PSG avant le RC Lens

– Touché au quadriceps gauche, Lee Kang–In restera en soins ces prochaines semaines.

– Nordi Mukiele, qui a repris l’entraînement avec le groupe, effectuera un travail en salle ce jour.

– Victimes d’une petite gêne musculaire, Gonçalo Ramos et Juan Bernat travailleront en salle aujourd’hui.

– Presnel Kimpembe poursuit son travail de réhabilitation. Bonne évolution.

– Nuno Mendes effectuera aujourd’hui des exercices individuels sur le terrain.