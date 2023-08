Alors que l'OM semble en pleine reconstruction cet été, avec un nouveau coach et de nombreuses arrivées dans l'équipe, une légende du club veut revenir.

Mercato OM : Mamadou Niang évoque son retour à Marseille

Passé par l'OM entre 2005 et 2010, Mamadou Niang a marqué les supporters phocéens durant son passage au club. Avec 100 buts et 36 passes décisives en 227 matchs, l'ancien international sénégalais est devenu une véritable star à Marseille. Aujourd'hui à la retraite, l'ex-attaquant de l'Olympique de Marseille pense à une reconversion, et pourrait donc revenir au Vélodrome, au sein du staff cette fois. Une possibilité qu'il évoque au micro de Canal+.

En réponse à une question posée sur son avenir à l'OM, Mamadou Niang n'a pas fait la langue de bois. "Pourquoi pas, on en discute. Je suis très proche du président Pablo Longoria [...] on échange souvent, assure le Sénégalais. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité, mais pourquoi pas dans un futur proche. On se rencontre souvent, vu que je vis à Marseille. On a souvent l’occasion de se rencontrer, et même parfois de déjeuner ensemble. Il a l’intention de faire revenir pas mal de joueurs au sein du club, donc pourquoi pas."

D'anciens joueurs de l'OM bientôt de retour au club

Dans cette réponse de Mamadou Niang, un point est également très intéressant, puisqu'il évoque la volonté de Pablo Longoria de faire revenir d'anciens joueurs de l'OM au sein de la direction, sans doute dans l'objectif de conserver un héritage et une identité propre. Outre le Sénégalais, d'autres anciens de la maison pourraient donc faire leur retour au club, à l'image de Jean-Pierre Papin, qui est revenu en novembre dernier, en tant que conseiller du président.

Si aucun nom n'a circulé, plusieurs anciens joueurs pourraient être intéressés par cette possibilité. Pourquoi pas, par exemple, Samir Nasri, qui a mis un terme à sa carrière en 2020, et qui est aujourd'hui consultant pour Canal+. En effet, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille garde, lui aussi, un œil sur l'actualité marseillaise, ce qui pourrait plaire à Pablo Longoria s'il souhaite vraiment faire revenir d'anciennes gloires du club phocéen.