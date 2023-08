Vainqueur au Parc des Princes face au RC Lens (3-1), le PSG version Luis Enrique s'offre une première victoire de classe, notamment grâce aux recrues.

Mercato PSG : Manuel Ugarte a été excellent contre le RC Lens

Arrivé au début du mois de juillet en provenance du Sporting Portugal contre 60 millions d'euros, Manuel Ugarte est déjà un titulaire indiscutable dans l'effectif de Luis Enrique. Ce samedi soir, contre le RC Lens, le milieu défensif uruguayen a signé une très belle performance, lui attirant les louanges de très nombreux observateurs du football français. Son entraîneur l'a d'ailleurs félicité de son match. "Il a fait beaucoup de récupérations dans le camp adverse, mais également lorsque nous défendions, il est très important pour l’équipe", souligne le coach espagnol.

Le joueur a également été mis en avant par les médias français, à commencer par L'Équipe, qui fait de l'Uruguayen de 22 ans l'homme du match à l'occasion de cette belle victoire parisienne, malgré le doublé d'un certain Kylian Mbappé. Dans ses colonnes, le quotidien sportif souligne le beau travail de Manuel Ugarte. "Le jeune international uruguayen a fait un bien fou à son équipe lorsqu'il s'agissait de récupérer des ballons, peut-on lire. [...] Il ressemble de plus en plus au milieu qu'il manquait à Paris".

Manuel Ugarte est heureux de jouer avec Kylian Mbappé

À la fin du match, en zone mixte, plutôt que de revenir sur sa prestation contre le RC Lens, le milieu de terrain de 22 ans à expliqué sa joie d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. "Nous avons dominé une grande partie du match contre une grande équipe, Lens. On a eu plein d'occasions, explique Manuel Ugarte. C'est incroyable de jouer avec Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, il me surprend chaque jour et il apporte beaucoup à l'équipe."

Pour rappel, Manuel Ugarte était aligné aux côtés de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery qui tous les deux livrés une très belle prestation dans l'entrejeu, chacun dans leur registre. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui a beaucoup de mal à trouver la recette au milieu de terrain depuis plusieurs saisons déjà.