Plutôt actif durant ce mercato estival, le PSG aurait même pu récupérer un milieu de terrain supplémentaire si Luis Enrique n'avait pas posé son veto.

Mercato PSG : Luis Enrique ne voulait pas de Matheus Nunes

Alors que le départ de Marco Verratti se profile ces derniers jours, le PSG n'excluait pas la possibilité de le remplacer dans les dernières heures du mercato estival. Pour ce faire, les Parisiens ont étudié plusieurs pistes, dont celle menant à Matheus Nunes, qui évolue actuellement du côté de Wolverhampton. Cependant, le profil du joueur ne semblait pas convenir à Luis Enrique, qui aurait refusé ce renfort supplémentaire pour l'entrejeu du Paris Saint-Germain.

Effectivement, Sport Zone affirme que le joueur était bien ciblé par le club de la capitale, mais ne faisait pas l'unanimité en interne. L'entraineur du club a donc tranché, puisque l'Espagnol a notifié à sa direction qu'il ne souhaitait pas nécessairement compter Matheus Nunes dans son effectif, lui qui s'appuie sur la jeunesse du PSG à ce poste, en titularisan Warren Zaïre-Emery depuis le début de la saison, aux côtés de Vitinha.

Le PSG pourrait ne pas remplacer Marco Verratti

L'échec de la piste Matheus Nunes montre que le PSG pourrait ne pas recruter de nouveaux joueurs au milieu de terrain, même si Marco Verratti semble plus proche de la sortie que jamais. En effet, Luis Enrique dispose de plusieurs options sérieuses dans l'entrejeu, notamment Fabian Ruiz, qui semble se relancer avec le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée du coach espagnol, lui qui est entré en jeu à deux reprises, contre le Toulouse FC et le RC Lens.

Marco Verratti pourrait donc ne pas être remplacé par la direction, qui estime que l'entrejeu est suffisamment garni et qui ne veut plus faire l'erreur d'entasser des joueurs inutiles, avec un gros salaire, comme ça a longtemps été le cas au PSG. De plus, le milieu de terrain devrait être dégraissé avec le possible départ de Georginio Wijnaldum avant la fin du mercato estival.