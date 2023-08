Après plusieurs mois de suspense et trois semaines de bras de fer entre le joueur et la direction du PSG, le feuilleton Kylian Mbappé a livré son verdict.

Mercato PSG : Le Real Madrid ne viendra pas pour Kylian Mbappé

À quelques heures du choc entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, comptant pour la troisième journée de Ligue 1, la presse espagnole confirme que Kylian Mbappé n’évoluera pas sous le maillot du Real Madrid cette saison. Si Les Échos de ces derniers jours laissaient penser à une offensive du Real Madrid dans les derniers instants du mercato estival, le journal AS balaie complètement cette hypothèse du revers de la main ce vendredi. En effet, le quotidien madrilène, qui confirme la dernière sortie médiatique de Carlo Ancelotti, assure que Florentino Pérez ne recrutera plus de joueur cet été, mettant ainsi fin au mercato des Merengues.

Le Real n’exclut pas une nouvelle prolongation de Mbappé à Paris

Le journaliste Sergio Lopez de Vicente indique que l’arrivée de Kylian Mbappé d’ici le 1er septembre n’est plus du tout à l’ordre du jour pour le Real Madrid. L’entraîneur madrilène considérant Vinicius et Rodrygo comme les nouveaux avants-centres de la Maison-Blanche, devant un Jude Bellingham qui sait également marquer des buts. D’ailleurs, le spécialiste espagnol précise que le vice-champion de Liga n’a jamais fait d’offre au buteur du PSG durant l’été et a toujours maintenu sa position, à savoir que l’international français devait publiquement annoncer son envie de rejoindre le Real. D’ailleurs, à Madrid, on estime qu’il ne serait pas surprenant de voir l’attaquant de 24 ans signer une nouvelle prolongation de contrat avec Nasser Al-Khelaïfi.