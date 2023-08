À quelques jours de la fin du mercato, l’OM est proche de se séparer de Mattéo Guendouzi. Son transfert à la Lazio n’est plus qu’une question d’heures.

Mercato OM : Accord total pour le transfert de Mattéo Guendouzi à la Lazio

Excepté un rebondissement de dernière minute, Mattéo Guendouzi sera un joueur de la Lazio Rome cette saison. Depuis plusieurs semaines déjà, l’intérêt du club italien était évoqué dans la presse, et cela se concrétise ces derniers jours. Les Biancocelesti ont accéléré les négociations avec l’OM et sont finalement parvenus à arracher un accord total pour son transfert.

Comme l’indique le journaliste de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, spécialiste du marché des transferts, un terrain d’entente a été trouvé entre les deux écuries pour un montant avoisinant les 13 millions d'euros auxquels s'ajouteront 5 millions d'euros de bonus. Cette somme permettra à la Lazio de sécuriser la signature de l'international français, qui comptabilise 7 sélections.

Mattéo Guendouzi attendu ce soir à Rome

Après deux saisons passées sous les couleurs de l'Olympique de Marseille où il a disputé 103 matches, Mattéo Guendouzi se prépare donc à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Son passage à l’OM a été marqué par des hauts et des bas, et ce transfert imminent en Italie lui offrira sans doute l'opportunité de se ressourcer et de retrouver son meilleur niveau, après un début de saison compliqué sous les ordres de Marcelino et l'élimination précoce de l'OM au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

La Gazzetta dello Sport ajoute que l’ancien joueur d’Arsenal est attendu ce lundi soir à Rome afin de finaliser les derniers détails du deal. Un contrat de 5 ans et un salaire de 3 millions d’euros, bonus compris, l’attendraient déjà à la Lazio Rome. Ce transfert est une nouvelle page qui s'ouvre pour le jeune joueur talentueux. Alors que le joueur de 24 ans s'apprête à rejoindre les rangs de la Lazio Rome, les dirigeants marseillais travaillent aussi en coulisse pour boucler un autre transfert au milieu de terrain. Azzedine Ounahi n'est pas à l'abri d'un départ inattendu en cette fin de mercato.