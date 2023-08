Après s'être séparé de Seko Fofana il y a quelques semaines, le RC Lens boucle une nouvelle opération avec le départ d'un milieu de terrain.

Mercato RC Lens : Mamadou Camara va être prêté à Nancy

Le mercato estival touche à sa fin, mais le RC Lens n'a pas encore tout finalisé. La semaine dernière, les Sang et Or sont parvenus à obtenir la signature d'Elye Wahi contre un chèque d'environ 35 millions d'euros, et d'autres opérations sont actuellement en cours. Le RCL cherche toujours à signer un milieu de terrain, et continue de se renseigner sur Habib Diarra, milieu du RC Strasbourg.

Mais ce lundi, c'est dans le sens des départs que les choses évoluent dans ce secteur de jeu. Selon les informations révélées par Foot Mercato, Mamadou Camara va s'engager à Nancy sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Déjà prêté la saison dernière à Bastia, le jeune milieu de terrain de 20 ans aura pour objectif d'enchaîner les matchs en National afin de gagner en expérience et de revenir dans l'Artois à l'issue de la saison.

Un début de saison inquiétant pour le RCL

Malgré un excellent travail des dirigeants jusqu'à présent, le rouleau compresseur du RC Lens n'est plus en état de marche pour le moment. En 3 rencontres de championnat, les hommes de Franck Haise n'ont pris qu'un seul petit point, et restent sur une cinglante défaite face au PSG samedi soir 3-1. Au classement, le RCL occupe la 17e place, et une réaction est attendue le week-end prochain à l'occasion du déplacement à l'AS Monaco, dans un match qui s'annonce bien délicat face à une équipe monégasque actuellement en tête de Ligue 1 avec 7 points pris sur 9 possibles.