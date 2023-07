Le mercato est loin d’être clôturé au RC Lens. Franck Haise a annoncé deux autres départs après Loïs Openda et Seko Fofana, lors d'un point presse.

Mercato RC Lens : Franck Haise attend encore un ou deux joueurs

Qualifié pour la phase de poule de Ligue des champions, le RC Lens se renforce pour faire une bonne campagne en Ligue des champions. Cinq joueurs ont déjà rejoint l’équipe de Franck Haise depuis l’ouverture officielle du mercato d’été. Stijn Spierings (milieu défensif), Neil El Aynaoui (milieu de terrain), Morgan Guilavogui (ailier droit), Andy Diouf (milieu de terrain), Oscar Cortes (ailier droit) et Angelo Fulgini (milieu offensif) sont de nouvelles recrues des Sang et Or. Il faut noter que le RCL a levé l’option d’achat du dernier à la suite de son prêt réussi entre janvier et juin 2023. D’autres arrivées sont prévues, car dans le sens des départs, il y a également du mouvement. « Notre mercato n’est pas terminé, on doit encore avancer sur un ou deux joueurs », a confirmé l’entraineur du RCL.

Mercato RC Lens : Jean Onana et d'Ibrahima Baldé sur le départ

Après les départs du meilleur buteur Loïc Openda (au RB Leipzig) et le capitaine Seko Fofana (à Al Nassr, Arabie saoudite), deux joueurs vont suivre. Confronté à une forte concurrence, Jean Onana (23 ans) devrait rejoindre le Besiktas en Turquie. « C’est un joueur à fort potentiel qui peut évoluer sur deux postes, mais aurait-on pu lui accorder un temps de jeu supérieur cette année ? Ce n’est pas sûr », a expliqué Franck Haise, sur la situation du milieu défensif camerounais. Sous contrat jusqu’en 2027 et évalué à 6 M€, Jean Onana sera transféré cet été pour éviter de voir sa cote « fortement baisser », selon l’explication du coach lensois.

Ibrahima Baldé devrait aussi quitter le RC Lens. Prêté au FC Annecy en Ligue 2 la saison dernière, il est revenu dans le Nord. Cependant, il devrait faire ses valises pour repartir, encore en prêt ou définitivement (transfert sec). Bien que formé au club, l’avant-centre de 20 ans ne rentre pas dans les plans de l’entraineur. « Le groupe resserré que je veux ne lui laisse pas de place », a justifié Franck Haise.