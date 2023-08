Malgré plusieurs recrues enregistrées cet été, le mercato parisien semble encore loin d'être terminé, alors qu'un attaquant pourrait bouger prochainement.

Mercato PSG : L'Eintracht Francfort est d'accord avec Paris pour Hugo Ekitike

Arrivé au PSG il y a un peu plus d'un an contre près de 30 millions d'euros, Hugo Ekitike n'a jamais réellement su s'imposer au sein du club de la capitale, après une saison à 10 buts et 4 passes décisives du côté du Stade de Reims, son club formateur. Ainsi, le joueur n'a jamais trouvé sa place au sein de l'effectif parisien, et semblait peut-être encore trop tendre pour s'imposer dans ce club, lui qui n'a que 21 ans et qui n'avait connu, jusque-là, qu'une seule saison pleine en Ligue 1.

Ainsi, Hugo Ekitike pourrait quitter le club dans les prochaines semaines, chassé par la concurrence de plusieurs joueurs, lui qui n'a disputé que 8 minutes depuis le début de la saison. Lors du dernier match, Luis Enrique lui avait même préféré Marco Asensio en pointe, même si cela n'est pas le bon poste de l'Espagnol. Conscient d'être bloqué au PSG, l'ancien rémois devrait quitter le club dans les prochains jours, alors que les dirigeants tiennent déjà un accord avec l'Eintracht Francfort.

Francfort prend de l'avance pour Hugo Ekitike

Lié à l'Eintracht Francfort depuis plusieurs jours, Hugo Ekitike semble plus proche que jamais d'un départ en Allemagne pour combler le départ de Randal Kolo Muani, qui devrait justement rejoindre le Paris Saint-Germain. Si l'on en croit les informations de Foot Mercato, le buteur de 21 ans est la priorité du club allemand, qui a déjà trouvé un accord avec le PSG pour son transfert, malgré l'intérêt de West Ham pour l'ancien joueur du Stade de Reims.

Si la somme proposée par l'Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike n'a pas été révélée, on sait déjà que le PSG a accepté cette offre, et qu'il ne manque plus que l'accord du joueur dans ce dossier pour que ce dernier rejoigne l'Allemagne, à quelques jours de la fin du marché des transferts.