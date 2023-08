À l’issue du match nul de l’ASSE contre le FC Annecy (1-1), Laurent Batlles a fait une annonce sur la fin du mercato de Saint-Etienne.

ASSE : Regrets et frustration après le match nul de Saint-Etienne à Annecy

L’ASSE n’a pas été en mesure d'enchaîner une deuxième victoire, lundi soir, lors de la 4e journée de Ligue 2. L’équipe de Laurent Batlles a fait match nul avec le FC Annecy au Parc des sports. Menés en première période sur penalty (1-0, 26e), les Stéphanois ont rétabli la parité en deuxième période, grâce à un but de Dylan Chambost (1-1, 48e).

Ils auraient pu prendre l’avantage et remporter la rencontre, mais Ibrahim Sissoko a manqué le penalty obtenu suite à une faute de Florian Escales sur lui. Mais l’attaquant de Saint-Etienne a manqué son tir (78e). Avec seulement un point ramené d’Annecy, les Verts sont 15es au classement avec 4 points sur 12 possible.

Ce match nul a évidemment laissé quelques regrets à Laurent Batlles, mais aussi une grosse frustration. « C’est dommage de ne pas tuer le match. J’aurais préféré que cette rencontre bascule pour nous. Il y a eu des situations pour que ce soit le cas : le penalty, l'action de Karim Cissé ou la frappe de Dylan Chambost plus tôt. Au final, il y a ce point, mais ce n’est pas suffisant. C’est frustrant de repartir sans les trois points », a-t-il déclaré.

Laurent Batlles met fin au mercato de Saint-Etienne

À la suite de sa réaction d'après-match, l’entraîneur de l’ASSE s’est prononcé sur la fin du mercato. Il a fait une annonce à trois jours de la fermeture du marché des transferts. Laurent Batlles n'attend plus personne dans son équipe. « On va avancer avec ces joueurs-là, à la fois des joueurs expérimentés et à la fois des jeunes joueurs », a-t-il lâché. Trois noms circulent pourtant à Saint-Etienne : Florian Tardieu (milieu de terrain, ESTAC), Kévin Van Den Kerkhof (arrière droit, SC Bastia) et Ado Onaiwu (attaquant, finalement recruté par Auxerre).

Pour rappel, Loïc Perrin a recruté quatre joueurs cet été : Ibrahim Sissoko (avant-centre), Dylan Chambost (défenseur central), Stéphane Diarra (ailier droit) et Mahmoud Bentayg (arrière gauche).