Mercato PSG : Kvaratskhelia, une grosse menace révélée

Le PSG s’est offert Khvicha Kvaratskhelia à prix d’or en janvier dernier. Mais derrière ce transfert spectaculaire, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, révèle aujourd’hui une vérité moins reluisante : son club a été acculé par les menaces de l’agent du Géorgien.

Mercato PSG : Kvaratskhelia, une vente forcée sous pression

Sept mois après le départ de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG, Aurelio De Laurentiis n’a toujours pas digéré. Dans les colonnes du Corriere della Sera, le président du Napoli a confié avoir été contraint de céder son joyau. « J’ai dû vendre Kvaratskhelia parce que son agent a menacé d’invoquer l’article 17 », explique-t-il, faisant référence à cette règle qui permet à un joueur de rompre son contrat contre compensation.

Lire aussi : Mercato PSG : Kvaratskhelia change tout à Paris

À voir

C’est officiel ! Le PSG officialise une signature en défense

Pour l’homme fort du club napolitain, la pilule reste amère. Champion d’Italie en 2023 grâce notamment à l’éclat du Géorgien, il voyait en lui une figure à conserver pour bâtir un nouveau cycle. « Dès sa première saison, j’ai compris qu’on tenait un crack à protéger », insiste-t-il.

L’appétit féroce de l’agent Jugeli

Les efforts du club pour prolonger le joueur n’ont pas suffi. « On s’est immédiatement concentrés sur le renouvellement de son contrat, en lui proposant une offre très importante », raconte De Laurentiis. Mais l’ombre de Mamuka Jugeli, l’agent de Kvaratskhelia, planait au-dessus des négociations.

Lire aussi : Mercato PSG : Pourquoi Khvicha Kvaratskhelia a claqué la porte !

« Son agent avait d’autres plans pour lui-même et pour le joueur, regrette le président. Il voulait obtenir une grosse commission d’un autre club, en plus d’un salaire à deux chiffres pour Kvara », révèle-t-il. Résultat : Paris a déboursé 70 millions d’euros pour s’offrir l’ailier, qui n’a pas tardé à briller au Parc des Princes, notamment en Ligue des champions.

À voir

OM : Crise totale ! La poisse s’installe à Marseille

Lire aussi : PSG : Kvaratskhelia dévoile un plan spécial contre Arsenal

Aujourd’hui, le PSG se frotte les mains : l’investissement s’annonce rentable sportivement. Mais à Naples, le sentiment d’avoir été dépouillé domine encore. De Laurentiis n’a pas mâché ses mots : le transfert du Géorgien restera comme une défaite politique autant que sportive pour le club du Sud.