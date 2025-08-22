OM : Crise totale ! La poisse s’installe à Marseille

L’OM traverse l’une des pires périodes de son histoire récente. Entre bagarre dans le vestiaire, blessures en cascade et résultats sportifs inquiétants, le club phocéen semble englouti par une spirale infernale. Rien ne va plus sur la Canebière.

OM : Vestiaire en feu, Rabiot et Rowe mis en vente

À Marseille, la crise a pris une tournure spectaculaire. Après la défaite face à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire, sous les yeux médusés de leurs coéquipiers. Comme si cela ne suffisait pas, le jeune Darryl Bakola a été victime d’un malaise vagal en plein tumulte. Un climat délétère qui en dit long sur l’état de tension qui règne actuellement au sein du groupe.

Face à ce désastre, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réagi sans détour. Les deux dirigeants ont confirmé la mise sur le marché de Rabiot et Rowe, un choix radical pour tenter de sauver la saison. Mais en sacrifiant deux joueurs majeurs, Marseille se prive aussi de solutions sportives, au moment où l’équipe a plus que jamais besoin de stabilité.

Medina et Gouiri rejoignent l’infirmerie

Comme si la tempête interne ne suffisait pas, le club phocéen doit composer avec une infirmerie qui se remplit à vue d’œil. Facundo Medina, arrivé cet été du RC Lens, s’est blessé à la cheville et sera absent plusieurs semaines et ne sera de retour qu’après la trêve internationale. Une tuile de plus pour De Zerbi, privé de l’un de ses piliers défensifs alors que le calendrier s’annonce corsé.

Et la série noire continue : Amine Gouiri a quitté l’entraînement de jeudi, visiblement touché. L’attaquant algérien doit passer des examens pour déterminer la gravité de sa blessure. Une nouvelle inquiétude pour les supporters, qui voient l’Olympique de Marseille sombrer dans une véritable hécatombe. Marseille n’a jamais semblé aussi proche de la rupture.