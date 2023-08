À trois jours de la fin du mercato estival, John Textor s'active pour renforcer l'effectif de l'OL, et deux recrues sont attendues à Lyon.

Mercato OL : John Textor proche de boucler un joli coup à Botafogo

John Textor a conscience que son équipe va mal en ce début de saison. Avec un seul point pris sur 9 possibles, l'OL pointe à la 17e place du championnat, et la situation devient déjà alarmante, à maintenant cinq jours d'un choc face au PSG au Groupama Stadium. En attendant cette rencontre décisive pour l'avenir de Laurent Blanc, l'investisseur américain cherche à boucler plusieurs dossier avant la fermeture du marché des transferts prévue le 1er septembre prochain.

En attendant l'officialisation de l'arrivée d'Ernuest Nuamah, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais est sur le point de faire venir deux joueurs en provenance de Botafogo, club qu'il détient au même titre que l'OL. Selon les informations divulguées par le média brésilien Globoesporte, les négociations sont en cours pour l'arrivée de Lucas Perri, gardien de 25 ans, et le défenseur central Adryelson. La source va même plus loin, en affirmant qu'un accord entre les deux clubs a été trouvé, et qu'il ne reste plus qu'à convaincre les deux joueurs de rejoindre la France dans les heures à venir.

Laurent Blanc attend toujours son milieu défensif

Un gardien et un défenseur central, c'est toujours ça de pris ! Mais il n'est pas certain que cela donne satisfaction à Laurent Blanc. La priorité de l'entraîneur lyonnais est toujours la même depuis l'hiver dernier, à savoir le recrutement d'un milieu défensif pour épauler Corentin Tolisso et Maxence Caqueret dans l'entrejeu de l'OL.

Mais pour le moment, John Textor ne semble pas avoir les mêmes priorités, et cela ne devrait pas arranger les relations entre les deux hommes, déjà légèrement tendues ces derniers jours suite aux résultats catastrophiques de l'Olympique Lyonnais.