Pour anticiper un départ d'Arthur Theate, le Stade Rennais a entamé des discussions avec un défenseur du Barça. Mais le SRFC est concurrencé.

Mercato Stade Rennais : Clément Lenglet, une piste étudiée par le SRFC

Le Stade Rennais recherche activement un défenseur central pour compenser l'éventuel départ Arthur Theate dans les derniers instants du mercato. L'international belge n'a pour le moment pas exprimé sa volonté de partir, comme l'atteste son entraîneur, Bruno Genesio. Mais "rien n'est exclu tant que la date fatidique n'est pas arrivée". Le RB Leipzig ne lâche pas l'affaire, avec une proposition de 30 millions d'euros, déclinée la semaine dernière par les dirigeants du SRFC.

Pour éviter une déconvenue en défense à partir du 1er septembre, la cellule de recrutement du Stade Rennais a inscrit plusieurs noms sur sa short-list. En tête, figure le défenseur central de Tottenham, Davinson Sanchez, où le SRFC a formulé une offre de 9 millions d'euros. Si le club anglais n'a pas encore répondu à cette proposition, il serait plutôt enclin à le laisser partir pour un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros. En cas d'échec sur cette piste, le Stade Rennais s'intéresse au profil de Clément Lenglet.

Plusieurs clubs se proposent à Clément Lenglet

Le club breton serait en discussions avec Clément Lenglet, selon les informations de L'Équipe. L'international français est sous contrat jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone et sort d'un prêt à Tottenham. Son départ du Barça est plus qu'envisagé, Xavi ne comptant plus sur lui. Mais le Stade Rennais n'est pas seul dans la course. Celui qui a refusé de rallier Al-Nassr en Arabie saoudite, intéresse aussi les deux clubs de Séville. Mais c'est bien son ancien club, le FC Séville, qui est en pole sur le dossier, d'après Mundo Deportivo.

Les négociations seraient à un stade avancé entre le FC Séville et le Barça. Son transfert dépendra de la capacité des clubs à prendre en charge son imposant salaire de 18 millions d’euros bruts par saison. Le FC Barcelone privilégie un prêt de deux saisons. Par ailleurs, Fabrizio Romano évoque ce mardi un nouvel intérêt, cette fois du côté d'Aston Villa.