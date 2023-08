Toujours à la recherche d'un défenseur central avant la fin du mercato, le Stade Rennais offre 9 millions d'euros à Tottenham pour un défenseur.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC lâche sa première offre pour Davinson Sanchez

Les trois derniers jours de mercato s'annoncent particulièrement agité au Stade Rennais. Alors qu'un attaquant turc est sur le point de débarquer chez les Rouge et Noir, Florian Maurice avance sur le dossier du défenseur central. Plusieurs pistes sont étudiées par le directeur sportif ces derniers jours, notamment celle menant à Davinson Sanchez, défenseur colombien de Tottenham. Et ce mardi, le SRFC serait passé à l'action, si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe.

Le quotidien sportif indique que les dirigeants bretons auraient formulé une première offre de 9 millions d'euros pour tenter de racheter la dernière année de contrat de Davinson Sanchez, qui n'entre pas dans les plans de son entraîneur. Âgé de 27 ans, le défenseur des Spurs comptabilise un total de 143 matchs en Premier League depuis son arrivée en Angleterre.

Tottenham veut récupérer entre 10 et 15 millions d'euros

Comme indiqué par la source, le club londonien n'a pas encore répondu à l'offre de 9 millions d'euros formulée par le Stade Rennais. Toutefois, les Spurs ont indiqué vouloir récupérer une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros pour lâcher leur défenseur, et il n'est donc pas certain que la proposition bretonne soit acceptée.

En plus de Davinson Sanchez, Florian Maurice travaille sur d'autres dossiers pour renforcer sa défense centrale, mais les noms n'ont pas filtré. Une chose est sûre, le mercato estival du Stade Rennais est loin d'être terminé, et il risque de se passer encore beaucoup de choses dans les 72 prochaines heures.