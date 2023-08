Face au probable départ de Mohamed Bayo, le LOSC s'active pour le remplacer, et s'intéresse à une icône de Ligue 1 ces dernières heures.

Mercato LOSC : Martin Braithwaite dans le viseur de Lille

À trois de la fermeture du mercato estival, Olivier Létang a encore du pain sur la planche. Le président du LOSC tente par tous les moyens de trouver un point de chute à Mohamed Bayo, lui qui n'entre plus dans les plans des dirigeants lillois, un an seulement après son arrivée. Aux dernières nouvelles, le FC Metz s'intéresse à l'ancien attaquant clermontois dans le but de remplacer Georges Mikautadze, sur le point de signer à l'Ajax, et un prêt serait actuellement à l'étude.

En parallèle, les dirigeants lillois cherchent un remplaçant à Mohamed Bayo pour offrir à Paulo Fonseca une doublure solide à Jonathan David. Ce mardi, un intérêt pour un attaquant bien connu du championnat de France a été révélé. Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano, le LOSC s'est positionné sur Martin Braithwaite, et aurait d'ores et déjà formulé une première offre à l'Espanyol Barcelone.

La première offre du LOSC a été refusée

L'insider précise toutefois que la première offre formulée par le LOSC a été refusée par les dirigeants espagnols. Néanmoins, les Dogues restent à l'affût et sont bien décidés à revenir à la charge assez rapidement. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le pensionnaire de Liga, Martin Braithwaite sort d'une saison assez convaincante avec 10 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 31 matchs de championnat disputés. La Ligue 1 est un championnat que l'attaquant danois connaît parfaitement bien puisqu'il a porté les couleurs du Téfécé durant quatre saisons.

Derrière, après une première partie de saison difficile à Middlesbrough, Martin Braithwaite a rapidement retrouvé la Ligue 1 avec un prêt d'une demi-saison à Bordeaux où il a inscrit 4 buts en 14 matchs de championnat.