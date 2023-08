C’est fait ! Le LOSC a bouclé un gros transfert avant la fin du mercato. Il ne reste plus que l’officialisation de la signature, dans les prochaines heures.

Un transfert dans les tuyaux au LOSC depuis des semaines est maintenant conclu. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le club nordiste à bouclé la vente de Carlos Baleba (19 ans) à Brighton & Hove Albion FC en Premier League. Les négociations entamées entre les deux clubs ont finalement abouti à un accord. Selon les informations de Fabrice Hawkins, le milieu de terrain a passé sa visite médicale ce mardi, sans souci, et a signé un contrat de 5 saisons avec le club britannique, jusqu’en juin 2028.

Le montant du transfert du Camerounais est estimé à 27 millions d’euros, plus des bonus pouvant atteindre 3 millions d’euros, selon les précisions du journaliste de RMC Sport. Par anticipation au départ de Carlos Baleba, le LOSC a recruté Nabil Bentaleb à Angers, lundi. Un joli coup réussi par les Dogues, car l'Algérien est revenu à Lille, dans sa ville natale, grâce à un transfert estimé à 4,5 M€.

Mercato LOSC : Transfert, au tour de Jonathan David ?

Après les transferts de Timothy Weah (à la Juventus) et Carlos Baleba (à Brighton), à qui le tour ? La question mérite bien d'être posée, car Lille OSC pourrait clôturer son mercato d’été par une grosse vente, celle de Jonathan David (23 ans). Il est sur les tablettes de plusieurs clubs en Angleterre et est très convoité par Al-Hilal en Arabie saoudite. Selon les informations de Sky Sports, le club saoudien serait prêt à lui offrir un salaire important de 12 millions d’euros par an. Le buteur du LOSC a repoussé l’offre, car il veut jouer en Europe. Mais si les Saoudiens reviennent à la charge dans les derniers instants du mercato, cela pourrait bien changer la décision de l’international canadienne (42 sélections, 25 buts). Quant au club nordiste, il exige plus de 50 millions d’euros pour céder son avant-centre vedette.