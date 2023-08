Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Ansu Fati pourrait bel et bien quitter le FC Barcelone, alors que les choses bougent pour l'Espagnol.

Mercato FC Barcelone : Ansu Fati, le gros dossier de cette fin de mercato

Ces dernières semaines, l'actualité autour d'Ansu Fati devient de plus en plus importante. Un temps annoncé au PSG, le joueur semblait ensuite parti pour rester au FC Barcelone. Mais désormais, le joueur qui n'entre pas dans les plans de Xavi, serait plus proche que jamais d'un départ de la Catalogne, alors que plusieurs clubs européens sont très intéressés à l'idée de récupérer le jeune attaquant espagnol. Actuellement, c'est du côté de la Premier League que semble se diriger le joueur formé à la Masia, alors qu'un duel fait rage pour sa venue.

Ces dernières heures, deux clubs ont été liés à l'avenir du joueur. Dans un premier temps, la Cadena COPE indiquait que l'arrivée d'Ansu Fati à Tottenham, dans le cadre d'un prêt, était bouclée "à 99%". Cependant, le même média a indiqué, plus tard dans la soirée, que les choses ont bougé dans ce dossier, avec l'arrivée en trombe de Brighton, également intéressé par le profil de l'attaquant du FC Barcelone.

Brighton devrait rafler la mise dans ce dossier

Après avoir perdu Ousmane Dembélé, qui s'est engagé du côté du PSG au début du mois, d'août, le FC Barcelone va donc perdre un autre élément offensif important de son effectif avec le départ d'Ansu Fati. Fabrizio Romano a d'ailleurs confirmé cette information, en indiquant que le joueur devrait arriver en Angleterre dès ce jeudi, car le club de Premier League veut boucler le deal au plus vite, pour éviter tout nouveau rebondissement de situation.

Ainsi, le journaliste explique qu'il s'agit d'un prêt d'un an en provenance du FC Barcelone, mais que l'opération ne comprend pas d'option d'achat. Une clause qui montre que le Barça compte tout de même sur Ansu Fati dans le futur, bien que le club ne puisse pas lui proposer un rôle plus important dans l'effectif pour le moment.