Après de longues semaines d'intenses négociations entre l'ASSE et l'Eintracht Francfort, un accord est imminent pour le transfert de Niels Nkounkou.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou tout proche de rejoindre Francfort

C'est un long feuilleton qui est sur le point d'atteindre son épilogue. Durant de longues semaines, l'ASSE et l'Eintracht Francfort se sont livrés une bataille acharnée pour Niels Nkounkou, et c'est finalement le pensionnaire de Bundesliga qui s'apprête à avoir le dernier mot. Selon les informations révélées par Le Parisien ce jeudi, l'accord entre les deux clubs est imminent, et le latéral stéphanois, présent à l'entraînement, devrait prendre la direction de l'Allemagne dans les prochaines heures.

Acheté définitivement par l'ASSE en juin dernier à l'issue d'un prêt de six mois, Niels Nkounkou s'est imposé comme un élément indispensable de l'effectif de Laurent Batlles. En 20 matchs de championnat disputés la saison dernière, le défenseur de 22 ans a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives.

L'ASSE espère toujours récupérer 10 millions d'euros

Si un accord entre les deux parties est imminent, l'indemnité de transfert n'a pas filtré. Pour rappel, depuis le début des discussions, l'AS Saint-Etienne a fixé le prix de son défenseur à 10 millions d'euros, une somme que l'Eintracht Francfort ne voulait pas mettre lors des premières propositions.

La prise de position de Niels Nkounkou, prêt à tout pour rejoindre l'Allemagne, n'a pas forcément mis son club dans une position favorable, et il ne serait pas impossible que l'ASSE récupère une somme moins élevée que celle espérée. Actuellement, les deux clubs finalisent les dernières détails de l'opération, et dans la tête de Niels Nkounkou, tout est déjà très clair. Ce dernier a informé ses coéquipiers qu'il quittait l'ASSE d'après les dires du Parisien.