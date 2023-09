Tout proche de signer à l'ASSE lors du mercato estival, le piston d'Amiens, Antoine Leautey, s'est livré sur son transfert raté à Sainté.

Mercato ASSE : "Il est vrai qu'à un moment donné, c'était presque fait à Saint-Etienne"

À l'image de Jérémy Livolant ou Niels Nkounkou, Antoine Leautey fait partie des joueurs qui ont animé le mercato estival de l'ASSE. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives la saison dernière sous le maillot d'Amiens, le piston de 27 ans a tapé dans l'oeil des dirigeants stéphanois, et le dossier semblait en très bonne voie. Mais finalement, le transfert n'a pas eu lieu, et le joueur amienois a décidé de prolonger son contrat avec son club.

Pour lui, ce transfert avorté n'est pas un échec. Et d'après ses propos accordé à France Bleu Picardie, Antoine Leautey n'exprime aucun regret d'être resté à Amiens. "Si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. C'est encore trop tôt pour le dire mais on a quatre victoires en cinq matchs, en aucun cas je ne regrette. Si je ne devais pas y aller, c'est que ça ne devait pas se faire."

Antoine Leautey, une piste trop onéreuse pour l'ASSE

Avec le départ inévitable de Niels Nkounkou, Antoine Leautey était ciblé pour faire oublier le nouveau piston de l'Eintracht Francfort. Mais après d'intenses discussions avec Amiens, et malgré la volonté du joueur de rejoindre l'ASSE dans un premier temps, les dirigeants stéphanois ont estimé que cette piste était trop onéreuse.

Désormais sous contrat jusqu'en juin 2026, Antoine Leautey va tenter de réaliser une meilleure saison que l'année dernière, pour peut-être viser encore plus haut l'été prochain, et s'offrir un beau challenge. Ce début d'exercice est déjà prometteur pour le joueur de 27 qui comptabilise un but et une passe décisive en 5 matchs de championnat disputés.