Parti de l’ASSE à l’été en forçant son transfert, Niels Nkounkou joue peu en Bundesliga. Regrette-t-il déjà son choix de rejoindre Eintracht Franfort ?

ASSE : Niels Nkounkou a peu de temps de jeu en Bundesliga

Niels Nkounkou était un joueur majeur de l’ASSE la saison dernière. Il avait été décisif pour le maintien des Verts, avec 6 buts et 7 passes décisives en 21 matchs. Mais il a quitté le club de Ligue 2 pour rejoindre l’Eintracht Francfort, club qualifié pour la coupe d’Europe. Contre ses attentes, le défenseur s’est retrouvé en difficulté en Allemagne, après ses débuts pourtant prometteurs. Niels Nkounkou avait été buteur dès son premier match en Bundesliga, contre le FC Cologne (1-1), en sortant du banc de touche. Il avait joué ensuite une mi-temps à Bochum (1-1), puis 80 minutes face au SC Fribourg (0-0).

Mais, son temps de jeu s’est réduit au fil des matchs, surtout en championnat. L’arrière latéral gauche a joué 22 minutes lors de la défaite contre Wolfsburg (2-0) et 12 petites minutes face à Heidenheim (2-0). Lors de la 8e et dernière journée en date, il est resté sur le banc de touche. Au total, Niels Nkounkou compte seulement 2 titularisations et 176 minutes de jeu en 5 matchs disputés en Bundesliga.

Pas de regret pour Niels Nkounkou à l'Eintracht Francfort

Trop peu pour celui qui était intouchable dans l'équipe de Laurent Batlles, lors de la deuxième phase de l’exercice dernier. Surtout que le joueur de 23 ans a forcé son départ de Saint-Etienne. Il était allé au clash avec la direction stéphanoise, qui tentait de négocier son départ à 10 M€. L'ASSE l’avait finalement cédé sous la pression, à l’Eintracht Francfort, pour 7,5 M€ d’euros, le dernier jour du mercato d’été.

Niels Nkounkou regrette-t-il déjà son choix ? Non ! Il peut peut être être déçu de son temps de jeu sous les ordres de Dino Toppmöller, mais pas jusqu'à regretter son départ de Ligue 2 en Bundesliga. En effet, l’international Espoir français peut bien se contenter de sa participation à la coupe d’Europe. Il a disputé les trois premiers matchs de la phase de poule de la Ligue Europa, dont le dernier en intégralité. Les Aigles ont étrillé HJK Helsinki (6-0) lors de cette rencontre du groupe G, jeudi soir.