Présent ce jeudi en conférence de presse, Bruno Genesio a annoncé trois renforts dans les rangs du Stade Rennais face au Stade Brestois.

Stade Rennais : Omari, Rieder et Yildirim disponibles face à Brest

À l'occasion du déplacement du Stade Rennais à Brest samedi après-midi, Bruno Genesio a fait un point sur son groupe ce jeudi en conférence de presse. Privé de Warmed Omari lors du dernier match face au Havre dimanche dernier au Roazhon Park (2-2), l'entraîneur breton a confirmé que son jeune défenseur serait de retour face au Stade Brestois. En ce qui concerne les deux nouveaux arrivants, Fabian Rieder et Bertug Yildirim, ils seront disponibles pour le déplacement à Francis Le Blé.

Pour le reste, seul Martin Terrier sera absent du groupe. Ce dernier est toujours en phase de réathlétisation, comme l'a indiqué Bruno Genesio. L'entraîneur rennais aura donc un groupe quasi au complet pour tenter de ramener un résultat de Brest, un déplacement qui s'annonce complexe pour le SRFC.

Le Stade Rennais dans l'obligation de renouer avec la victoire

En restant sur deux matchs nuls consécutifs, à Lens (1-1) et face au Havre le week-end dernier (2-2), le Stade Rennais laisse échapper des points précieux en ce début de saison. Un succès face au Stade Brestois samedi après-midi est donc obligatoire, sous peine de voir quelques doutes s'installer juste avant la trêve internationale.

En face, le SB29 a déjà pris six points sur 9 possibles, et a fait forte impression à Marseille samedi dernier malgré la défaite 2-0. Les hommes de Bruno Genesio sont donc prévenus, et il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs que face au Havre.