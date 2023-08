Alors que l'on entre dans la dernière journée du mercato, le Stade Rennais officialise l'arrivée d'un milieu de terrain ce jeudi.

Mercato Stade Rennais : Fabian Rieder signe au SRFC

Le SRFC tient son nouveau renfort au milieu de terrain. Après Nemanja Matic, arrivé il y a deux semaines en Bretagne, Florian Maurice a bouclé la signature de Fabian Rieder en provenance des Young Boys de Berne pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Ce jeudi, le Stade Rennais a officialisé la nouvelle via un communiqué officiel. "Après son dernier match joué mardi soir avec les Young Boys de Berne qu’il a aidés à se qualifier pour la phase de groupe de Ligue des Champions, Fabian Rieder a donné sa préférence au Stade Rennais F.C."

Le joueur de 21 ans s'est engagé jusqu'en 2027 avec les Rouge et Noir, et tentera de se trouver une place dans un secteur de jeu où la concurrence est extrêmement élevée cette saison. L'an passé avec les Young Boys, Fabian Rieder a disputé 33 matchs en championnat, pour un total de 7 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées.

Fabian Rieder arrive avec beaucoup d'ambition

Quelques instants après avoir signé son nouveau contrat, Fabian Rieder s'est exprimé sur le site officiel du Stade Rennais. L'international suisse n'a pas caché sa satisfaction de rejoindre les Rouge et Noir, et est déterminé à aider le club dans ses futurs objectifs. "Je vais tout donner. Mon désormais ex-club s’est qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions, je suis très heureux que ça se termine de cette façon avec les Young Boys. Je peux maintenant me concentrer totalement sur mon nouveau challenge. À Rennes, je vais avoir l’occasion de côtoyer de très bons joueurs, je vais évoluer dans un groupe très fort techniquement. Le club veut jouer l’Europa League à fond, c’est un challenge très intéressant."

Déjà prêt et affûté sur le plan physique, Fabian Rieder pourrait bien connaître ses toutes premières minutes sous son nouveau maillot dès samedi à l'occasion du déplacement du SRFC à Brest pour le derby de l'Ouest.