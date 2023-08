L’OM continue d’être actif sur le mercato et s’apprête à conclure un échange avec le FC Lorient. Le président Pablo Longoria a confirmé le deal.

Mercato OM : Pablo Longoria vend la mèche pour Bamo Meïté

Alors le mercato estival ferme ses portes ce vendredi 1er septembre, l’Olympique de Marseille aspire toujours à renforcer son effectif. Mercredi soir, le club phocéen a annoncé l’arrivée d'une huitième recrue. Arrivé en provenance d’Anderlecht, le latéral droit panaméen Michael Murillo s’est officiellement engagé avec l’OM. Et ce n’est pas terminé, puisque Marseille s’apprête à accueillir un nouveau renfort défensif dans cette dernière ligne droite du mercato.

Toujours à l’affût des opportunités de transfert, la direction de l’OM a jeté son dévolu sur la pépite du FC Lorient, Bamo Meïté, qui a rapidement accepté de rejoindre la formation marseillaise cet été. Pour finaliser son transfert, les dirigeants marseillais et lorientais travaillent à présent sur un échange impliquant Isaak Touré. Les pourparlers progressent de manière positive, à un tel point que l'affaire semble déjà conclue entre les différentes parties.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria a été interrogé sur le dossier. Le président de l’OM a confirmé que l’échange entre Bamo Méïté et Isaak Touré était imminent. "Je peux confirmer qu'il y a des conversations entre Lorient et l'OM pour faire cette opération entre Touré et Meité. Ce pourrait être la dernière opération du marché pour l'OM. Après, s'il se passe quelque chose, s'il y a une épidémie... je n'ai pas de boule de cristal !", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

La dernière transaction de l’Olympique de Marseille

Cette déclaration du président de l’OM laisse entendre que cet échange entre Bamo Méïté et Isaak Touré pourrait marquer le point final des activités du club phocéen lors de cette fenêtre de transferts. Pour le moment, le club entraîné par Marcelino tente de s'assurer que toutes les formalités seront réglées à temps pour finaliser cette transaction et se renforcer par la même occasion avec un talent prometteur provenant du FC Lorient.

En échange, Isaak Touré fera le chemin inverse afin de poursuivre sa progression chez les Merlus, même s’il hésitait encore à rejoindre le groupe de Régis Le Bris en raison de son affection pour l’Olympique de Marseille. L'officialisation de cet échange devrait tomber dans les heures à venir.