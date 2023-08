Déjà très actif depuis le début du mercato estival, le PSG veut finir en beauté, et vient d'officialiser un coup de génie en attaque.

Mercato PSG : Bradley Barcola s'engage officiellement à Paris

Il en rêvait, et c'est désormais officiel. Depuis qu'il a appris l'intérêt du PSG à son égard, Bradley Barcola a eu des étoiles dans les yeux. Rapidement, il a fait part à son entourage qu'il voulait rejoindre le club de la capitale, et ses agents l'ont fait savoir à John Textor. Dans un premier temps, le propriétaire de l'OL a voulu faire front aux différents assauts parisiens, dans l'espoir de conserver sa jeune pépite. Mais mercredi, tout s'est très vite décanté.

Le PSG a formulé une dernière offre de 45 millions d'euros, qui a fait plier l'Olympique Lyonnais. Dans la foulée, Bradley Barcola a pris la direction de la capitale française, où il était attendu ce jeudi pour passer sa traditionnelle visite médicale. À l'issue de celle-ci, l'ailier français a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028, comme annoncé par le PSG via un communiqué officiel.

Il ne manque plus que Randal Kolo Muani

Maintenant que le dossier Bradley Barcola est réglé, le PSG se concentre exclusivement sur Randal Kolo Muani. Nasser Al-Khelaïfi, conscient que son club fait face à une véritable course contre la montre, a décidé de prendre les choses en main. Une ultime offre de 80 millions d'euros bonus inclus, vient d'être formulée par le président du Paris SG, qui attend désormais une réponse rapide avant la fermeture du marché des transferts.

Pour rappel, Randal Kolo Muani a pris la décision de ne plus s'entraîner avec le club allemand, et ne sera pas de la partie ce jeudi soir pour le match retour des barrages de la Conference League face à Levski. L'attaquant français se trouve actuellement à Paris, et attend qu'un accord soit trouvé entre les deux parties.