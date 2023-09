En marge de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé au PSG.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce la couleur pour Kylian Mbappé

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, ce jeudi après-midi, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin 2024 et qui n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. Au micro de RMC Sport, le président du Paris Saint-Germain assure que les négociations sont bien avancées avec les représentants de l’attaquant de 24 ans.

« On a plus de 24h. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Il reste plus de 24h pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça », a déclaré le dirigeant qatari à quelques heures de la fermeture du mercato estival. Selon les derniers échos dans ce dossier, Kylian Mbappé devrait bien parapher un nouvel engagement.

Kylian Mbappé vers une prolongation jusqu’en juin 2026 ?

D’après les renseignements obtenus par Marco Conterio, le Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec Kylian Mbappé pour une prolongation jusqu’en juin 2026 avec une clause spéciale garantissant au joueur un transfert à l’été 2024 en cas d’offre conséquente. Le journaliste du média TMW assure que si Florentino Pérez se présente devant Nasser Al-Khelaïfi avec un chèque de plus de 100 millions d’euros, Kylian Mbappé pourrait rejoindre les rangs du Real Madrid l’été prochain. Toujours selon la même source, cet accord permettrait aussi au conseiller sportif Luis Campos de ne plus être menacé pour son avenir au sein de l’organigramme des Rouge et Bleu.