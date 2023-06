Reconnu pour ses achats aux montants astronomiques, le PSG ne sait néanmoins pas vendre. Mais Luis Campos pourrait changer la donne sur ce mercato estival.

Mercato PSG : Al-Hilal négocie avec Marco Verratti

Après son échec avec Lionel Messi, qui a choisi l’Inter Miami de David Beckham aux États-Unis, l’Arabie saoudite ne lâche pas prise et s’attaque à d’autres stars du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du média Relevo, Marco Verratti aurait été sondé par des clubs saoudiens il y a quelques jours. Après onze années passées dans la capitale sous le maillot rouge et bleu, le milieu de terrain italien commencerait à ressentir de la lassitude et se laisserait tenté par un départ.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le joueur de 30 ans pourrait donc changer d’air sur ce mercato estival. Pris en grippe par les supporters lors de leur mouvement de colère, qui les a conduit au domicile de Neymar, Marco Verratti ne verrait pas d’un mauvais oeil un changement vers un nouveau projet. Pas forcément opposé au départ du Petit Hibou, Luis Campos voudrait profiter de l’intérêt de l’Arabie saoudite pour réaliser la première vente record du PSG.

Luis Campos réclame 100 millions d'euros pour Marco Verratti

Ce mardi, le journaliste Alfredo Pedulla confirme l’intérêt des clubs saoudiens pour Marco Verratti et indique que le plus chaud d’entre eux serait la formation d’Al-Hilal qui a manqué d’attirer Lionel Messi. Les dirigeants du club du Moyen-Orient tentent ainsi de convaincre l’international italien de quitter le Paris Saint-Germain pour suivre les traces de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

De son côté, le récent champion de France ne ferme pas complètement la porte, mais réclame un chèque d’un montant compris entre 80 et 100 millions d’euros pour laisser filer le compatriote de Gianluigi Donnarumma. Cependant, le dernier mot reviendra au futur entraîneur du PSG, Luis Enrique.