D’accord avec l’Eintracht Francfort, le PSG peaufine le transfert de Randal Kolo Muani. En attendant, le club parisien s’occupe de l’avenir de ses Titis.

Mercato PSG : Le Paris SG officialise le prêt d’Ismaël Gharbi en Suisse

Comme attendu, Ismaël Gharbi va poursuivre sa progression loin du Paris Saint-Germain cette saison. Annoncé dans les plans de certains clubs de Ligue 1, le milieu offensif de 19 ans quitte la France. Barré par la concurrence en attaque avec les arrivées de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Cher Ndour et Randal Kolo Muani, qui va signer dans les prochaines heures, Ismaël Gharbi est officiellement prêté au Stade Lausanne Ouchy, le nouveau promu de la première division suisse.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le champion de France en titre a souhaité bonne chance à son protégé pour la saison à venir. « Le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain est prêté au club suisse du FC Stade Lausanne Ouchy pour la saison 2023-2024. Le Club souhaite à Ismaël une saison pleine de succès avec Le FC Stade Lausanne Ouchy », indique le PSG. Outre Ismaël Gharbi, un autre jeune devrait également quitter les Rouge et Bleu ce vendredi.

Accord entre Paris et Sunderland pour Timothée Pembélé

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts à quelques heures de la fin du mercato. Après être parvenu à arracher un précieux accord pour le transfert tant espéré de Randal Kolo Muani pour renforcer son secteur offensif, le club de la capitale passe à la vitesse supérieure pour trouver un point de chute à ces jeunes talents voulant poursuivre leur progression sous d’autres cieux. Ainsi, après Ismaël Gharbi (prêté), Nehemiah Fernandez-Veliz, Vimoj Muntu Wa Mungu, c’est au tour de Timothée Pembélé de faire ses valises le PSG.

Convoité par le Genoa et l'Eintracht Francfort, le latéral droit va finalement prendre la direction de l'Angleterre et de Sunderland. Selon les informations de L'Équipe, un accord de principe a été trouvé entre le PSG et Sunderland ce vendredi pour le natif de Beaumont-sur-Oise. Le défenseur polyvalent de 20 ans devrait ainsi s'engager dans les prochaines heures avec le pensionnaire de Championship pour un contrat de longue durée. L’indemnité n’est toutefois pas précisée.