À la veille de leur choc au Groupama Stadium comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, l’OL et le PSG ont dévoilé leurs groupes de joueurs convoqués.

OL : Anthony Lopes dans le groupe pour affronter le PSG

En difficulté en ce début de saison, l’Olympique Lyonnais va devoir réagir demain soir pour éviter la crise. Pour sa part, Laurent Blanc sait déjà qu’il joue son poste d’entraîneur face à la machine mise en place en un temps record par Luis Enrique. Pour ce gros choc, le coach lyonnais pourra compter sur le retour de son gardien de but Anthony Lopes. Après avoir manqué les trois premières journées, le portier de 32 ans est en avance sur son temps de récupération.

Touché au visage contre Crystal Palace en match amical, l’international portugais était annoncé de retour pour le match contre le Havre AC après la trêve internationale. Finalement, la récupération s’est bien passée pour le compatriote de Cristiano Ronaldo, qui pourra donc déjà aider son équipe à sortir de la spirale négative dans laquelle elle se trouve en ce début de saison. Toutefois, si Laurent Blanc peut compter sur Anthony Lopes demain soir, ce ne sera pas le cas de Dejan Lovren.

Le défenseur central croate a lui aussi fait son retour à l’entraînement collectif, mais après deux mois sans jouer et sans préparation, le staff technique des Gones n’a pas souhaité prendre de risque et l’a donc laissé au repos pour ce choc. Alexandre Lacazette est suspendu pour cette belle affiche. Par ailleurs, Mama Baldé et Ernest Nuamah sont retenus dans le groupe après leur arrivée durant la semaine pour renforcer le secteur offensif de l’OL. Arrivés dans les derniers instants du mercato, Paul Akouokou et Diego Moreira vont encore patienter avant de faire leur début sous leurs nouvelles couleurs.

En face, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs. Bradley Barcola retrouvera bien l’OL tandis que Hugo Ekitike semble payer la concurrence offensive et son refus de partir cet été. Le Paris Saint-Germain et ses supporters devront attendre pour assister aux débuts de Randal Kolo Muani. L’international français de 24 ans est victime d’une entorse à la cheville droite et restera « en soins dans les prochains jours », selon le communiqué médical. Marco Verratti, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Kang-in Lee sont absents. En revanche, Gonçalo Ramos signe son retour dan le groupe parisien

Le groupe de l’OL

Gardiens : Lopes, Riou, Bengui

Défenseurs : Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico

Milieux : Caqueret, El Arouch, Lepenant, Maitland-Niles, Alvero, Tolisso

Attaquants : Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Nuamah.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Danilo, Hakimi, Hernandez, Kurzawa, Marquinhos, Skriniar

Milieux : Ndour, Ruiz, Soler, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Asensio, Barcola, Dembélé, Mbappé, Ramos.