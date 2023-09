Dans une conclusion de mercato à couper le souffle, l'Olympique Lyonnais a réussi un coup de maître en décrochant la signature de Diego Moreira, un jeune attaquant prometteur en provenance de Chelsea. Alors que le club cherchait désespérément à combler le vide laissé par le départ de Bradley Barcola, cette acquisition au buzzer pourrait s'avérer cruciale pour les Gones.

Mercato : L’Olympique Lyonnais va officialiser Diego Moreira

Au lendemain de l'annonce du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais semblait déterminé à ne pas laisser une partie substantielle des 50 millions d'euros récoltés s'échapper sans renforcer son effectif. Plusieurs pistes ont été explorées, dont celle de Largie Ramazzani, mais aucune n'a abouti.

Cependant, lors des toutes dernières heures du mercato, l'OL a réussi à conclure un prêt payant de 2,8 millions d'euros avec Chelsea pour obtenir les services de Diego Moreira, un attaquant de 19 ans au potentiel immense. Moreira est un international portugais qui est né en Belgique et qui évolue actuellement avec l'équipe U21 du club londonien.

Ce transfert s'est avéré être une affaire de dernière minute, mais il démontre la détermination de l'Olympique Lyonnais à renforcer son effectif malgré les difficultés rencontrées pendant le mercato. Diego Moreira est maintenant prêté pour une saison complète à l'OL, ce qui offre au club français une option prometteuse pour son attaque.

L'agent de Diego Moreira n'est autre que Jorge Mendes, la même personne qui a joué un rôle crucial dans le transfert de Bradley Barcola au PSG. Cette connexion pourrait s'avérer précieuse pour l'Olympique Lyonnais alors qu'ils intègrent Moreira dans leur effectif.

La surprise de cette acquisition, survenue dans les ultimes instants du mercato, offre de l'espoir aux supporters lyonnais et pourrait bien être le facteur décisif pour maintenir les ambitions du club au plus haut niveau de la Ligue 1 et de la scène européenne. Les Gones ont clairement montré qu'ils sont prêts à tout pour rester compétitifs.