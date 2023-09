Arrivé cet été sur le banc, Marcelino n'a pas commencé son aventure de la meilleure des façons, avec l'élimination de l'OM en Ligue des Champions.

OM : Élie Baup regrette le manque de folie de Marcelino

Depuis le début de saison, si les résultats sont loin d'être catastrophiques, l'OM n'affiche pourtant pas le niveau de jeu espéré par les supporters avec l'arrivée de Marcelino. La faute peut-être à l'important mercato estival de l'Olympique de Marseille, qui fait que de nombreux joueurs doivent s'acclimater au contexte marseillais, comme c'est par exemple le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, sur qui les fans attendent plus sous les couleurs du club phocéen.

Interrogé par La Provence sur le début de saison de l'OM, Élie Baup a pointé du doigt le problème du style de jeu de Marcelino, qui serait trop soporifique selon lui. "De manière générale, si tu n’as pas un certain sens du spectacle, une forme de folie avec de l’intensité, les supporters et ceux qui aiment le foot ont l’impression que ça ronronne, que c’est trop classique", regrette l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, qui est resté un grand suiveur du club marseillais.

Marcelino n'a déjà plus le temps à l'OM

En plus de donner son avis sur le style de jeu de Marcelino, Élie Baup en profite pour faire un point sur le contexte marseillais avec la très grande exigence à laquelle fait face le nouvel entraîneur de l'OM, surtout depuis l'élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions. "Le tour préliminaire te donne une dynamique si tu le réussis. Mais si tu te rates, ça casse le travail. Et là, ça n’aide pas Marcelino à mettre ses idées en place. Il est sans doute super humainement et intellectuellement, mais c’est Marseille. Et il n’a pas le temps."

Marcelino va donc devoir redresser la barre, d'autant que l'OM vient de concéder un match nul contre le FC Nantes (1-1), malgré l'ouverture du score très rapide d'Ismaïla Sarr à la 4e minute, et l'exclusion du défenseur nantais, Bastien Meupiyou, dès la 9e minute de jeu.