La LFP a réagi après l'agression d'une famille de supporters de l'Olympique de Marseille lors du match face au FC Nantes (1-1). Les Canaris risquent de lourdes sanctions.

FC Nantes - Olympique de Marseille : La commission de discipline de la LFP ouvre une enquête

Vendredi dernier, le match opposant le FC Nantes à l'Olympique de Marseille au stade de la Beaujoire a été entaché par un grave incident dans les tribunes. Une famille de supporters marseillais a été prise pour cible par des fans nantais, en réaction à l'ouverture du score d'Ismaïla Sarr. La situation a rapidement dégénéré dans les gradins, avec des insultes et des crachats en direction de la famille.

Venant défendre les siens, le père de famille, supporter de l'OM, a été victime d'un infarctus dans les tribunes du stade, avant d'en subir un second dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital. Heureusement, grâce à l'intervention des équipes de secouristes, il a été réanimé à deux reprises et a survécu à ces épisodes tragiques. Cette triste affaire a rapidement suscité l'indignation de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a condamné ces « violences indignes » dans le stade et exprimé sa solidarité envers les victimes.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a également réagi, annonçant que sa commission de discipline se saisirait du dossier en attendant les éventuelles suites judiciaires. Un rapport sera établi, suivi d'une convocation des dirigeants du FC Nantes dans environ trois semaines. La commission prendra ensuite une décision. Et selon des informations de L'Équipe, le FC Nantes risque de lourdes sanctions après cet incident qui a envoyé le fan de l'Olympique de Marseille à hôpital. La nature de la sentence n’a pas encore été précisée, mais les Canaris risquent gros dans cette affaire.

Une faute du service de sécurité dénoncée

De son côté, la direction du FC Nantes a également pris des mesures, assurant qu'une plainte serait déposée après l'analyse des images de vidéosurveillance. Ces images pourraient permettre de déterminer si le service de sécurité du club présidé par Waldemar Kita a commis des erreurs, comme le suggèrent plusieurs témoins présents à la Beaujoire.

Quoi qu’il en soit, cet incident déplorable survenu lors du match FC Nantes-Olympique de Marceille FC (1-1) a mis en lumière les problèmes persistants de violence dans le football, tant sur le terrain que dans les tribunes. Les autorités sportives et judiciaires devront prendre des mesures fermes pour garantir la sécurité des supporters et l'intégrité des rencontres sportives.