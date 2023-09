Le marché des transferts de l’été a fermé ses portes depuis le vendredi à minuit, mais le PSG n’en a pas encore terminé avec ses dossiers chauds.

Mercato PSG : Kylian Mbappé vers une prolongation à Paris

Après des discussions positives et constructives avec Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a été réintégré dans l’équipe principale du Paris Saint-Germain. Et selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 24 ans pourrait finalement signer une nouvelle prolongation avec le club de la capitale française. Convaincu par le recrutement réalisé cet été par ses dirigeants, avec notamment les arrivées de ses compagnons de sélection Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, l’international français serait désormais ouvert à une prolongation de son bail qui expire en juin prochain.

Annoncé au Real Madrid en tant qu’agent libre l’été prochain, Mbappé pourrait donc snober une nouvelle fois les Merengues. Une tendance confirmée par le média italien TMW, qui assure que le capitaine des Bleus serait tout proche de signer un nouveau bail de deux ans avec les Rouge et Bleu, soit jusqu'en juin 2026. La publication transalpine précise toutefois qu’une clause spéciale convenue avec sa direction pourrait permettre au joueur de rejoindre le Real Madrid à l’été 2024 contre un certain montant. Pour autant, la Ligue des Champions serait déterminante dans la décision du natif de Bondy.

La LDC décisive pour l’avenir de Kylian Mbappé au Paris S

À la faveur d’une session de questions/réponses organisée avec les lecteurs du quotidien régional Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « Il ne ferme pas la porte à une prolongation, mais à notre connaissance, il n'y a pas de discussions pour le moment (...) S'il s'éclate et si Paris va loin en Ligue des champions, il peut rester l'été prochain. En tout cas, il n'est pas pressé. Et il n'a aucune raison de l'être », a expliqué le journaliste sportif.