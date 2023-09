L’ASSE met la trêve à profit pour effectuer des réglages après un début de saison manqué. Mais Denis Balbir doute fort qu'elle redresse la situation et se mêle à la lutte pour la montée en Ligue 1.

ASSE : Laurent Batlles et son équipe ont pris un mauvais départ

L’ASSE est restée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, alors qu’elle s’était fixée pour objectif de revenir en Ligue 1 le plus rapidement possible. L’exercice dernier a été complexe pour les Stéphanois, qui n’étaient pas préparés à évoluer en deuxième division. Ils avaient démarré la saison avec trois points en moins, en plus du traumatisme lié à la relégation. Cette saison encore, les responsables de l’AS Saint-Etienne ont indiqué avant le lancement du championnat que leur objectif reste la montée dans l’élite.

Toutefois, les premiers résultats de Laurent Batlles et ses joueurs ne sont pas à la hauteur des ambitions. Ils n’ont qu’une victoire, et ont concédé 2 défaites et 2 matchs nuls. Ils sont 15es avec seulement 5 points en 5 journées de Ligue 2. Au niveau comptable, les Verts ont déjà 7 points en moins que Caen et Amiens (les deux leaders). Pour refaire son retard et rejoindre les équipes en tête, dans la course pour la montée, l’ASSE doit prendre des points dès la reprise, à commencer par la confrontation avec Caen, un concurrent direct. Cette rencontre est programmée le samedi 16 septembre (19h), au stade Michel-d'Ornano.

Denis Balbir voit Saint-Etienne s’engluer durablement en Ligue 2

Il est encore possible que Laurent Batlles remette son équipe sur de bons rails, car la saison est encore longue. Toutefois, Denis Balbir ne croit pas aux capacités de cette équipe. Il estime qu'elle n’a pas le niveau pour jouer la montée. Il la voit même rester en deuxième division. « Aujourd’hui, Saint-Étienne tourne au ralenti et n’est absolument pas dans le tempo d’une équipe censée jouer la montée en Ligue 1 », a-t-il noté dans sa chronique pour But Football Club. « L’ASSE n’est plus en mesure de lâcher les chevaux. Même à domicile, il n’y a plus de prise de risques. Sincèrement, je ne vois pas où sont les solutions […] », a-t-il fait remarquer.

Le journaliste et supporter de Saint-Etienne n'a pas caché son pessimisme. « À moins d’un sursaut et d’une vraie prise de conscience pendant la trêve internationale, on est parti pour une nouvelle année compliquée. À l’instant T, je vois en Saint-Étienne le profil type d’une équipe partie pour s’engluer durablement en Ligue 2. » La balle est désormais dans le camp du capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers. À eux de montrer que Denis Balbir a tort de ne pas leur faire confiance.