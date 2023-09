Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes en France, l’OM vient de boucler le départ de l’un de ses jeunes attaquants.

Mercato OM : Alyan Benyahia a officiellement rejoint Empoli

Alors le marché des transferts en France a fermé ses portes le 1er septembre dernier, l’Olympique de Marseille continue d’ajuster son effectif cet été. En effet, la direction de l’OM vient de finaliser le départ d’Alyan Benyahia vers le club d'Empoli. Cette transaction se présente sous la forme d'un prêt avec option d'achat, dont le montant n’a pas été précisé. L'officialisation de cette signature a été effectuée par Empoli via son site officiel.

Âgé de 19 ans, Alyan Benyahia va ainsi poursuivre sa progression dans un nouveau championnat alors qu’il n’a jamais eu l'occasion de prouver sa valeur en équipe première de l’OM. Évoluant principalement au sein de la réserve marseillaise, le jeune avant-centre a décidé de chercher plus de temps de jeu et d'acquérir de l'expérience sous d’autres cieux.

L'Olympique de Marseille poursuit son opération dégraissage

Ce transfert représente également une opportunité pour l'OM de réduire sa masse salariale, ce qui peut s'avérer bénéfique sur le plan financier pour le club phocéen. Il s'inscrit dans la stratégie du club de rééquilibrer ses comptes. D’autant plus que la formation marseillaise a enregistré cet été l'arrivée de plusieurs recrues dans le but de renforcer son effectif et de redresser ses performances.

Empoli, qui évolue en Serie A cette saison, offre aussi à Alyan Benyahia une chance de s'aguerrir dans un environnement compétitif différent de celui qu'il a connu en France. Cette expérience italienne devrait certainement contribuer à son développement en tant que joueur de football professionnel. Pour le club présidé par Pablo Longoria, ce départ s'inscrit dans la continuité de sa politique de prêts de jeunes joueurs afin de leur permettre d'acquérir de l'expérience et de gagner du temps de jeu. L'objectif est de les voir progresser et, éventuellement, de les réintégrer dans l'équipe première à l'avenir ou de les vendre à bon prix.