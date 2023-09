En grande difficulté depuis plusieurs années, la situation est tendue à l'ASSE, et les dirigeants du club semblent absents, ce qui agace une légende.

ASSE : Ivan Curkovic dénonce la façon de faire des dirigeants

Présidé depuis de nombreuses saisons par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, l'ASSE est en mauvaise posture. Les deux dirigeants stéphanois sont au cœur des critiques des supporters des Verts depuis plusieurs années, et cela ne va pas en s'arrangeant, alors que l'AS Saint-Etienne semble végéter en deuxième division, après avoir été relégué en Ligue 2, il y a un peu plus d'un an. Une situation qui attriste Ivan Curkovic, gardien de légende du club ligérien.

Dans une interview accordée au Progrès, Ivan Curkovic s'en prend aux dirigeants, qu'il juge responsables de la situation. "Pour diriger un club comme l’ASSE, il faut un président qui ait une stature. Il faut savoir entrer dans la tête des joueurs pour comprendre comment ils fonctionnent." Des propos salués par les supporters stéphanois, qui mènent une guerre contre leurs présidents depuis plusieurs saisons.

Une direction à distance qui agace à Saint-Etienne

Tandis que Laurent Batlles pourrait être demis de ses fonctions d'entraîneur, Ivan Curkovic dénonce également la distance instaurée par les présidents, qui semblent en retrait, alors que le club a besoin de dirigeants solides par ces temps difficiles. "On ne peut pas diriger un club à distance. C’est un investissement quotidien. Il faut inspirer le respect, la légitimité et je le répète, savoir bien s’entourer." Une pique à peine voilée à Bernard Caïazzo, résidant à Dubaï et qui semble éviter de se rendre au Chaudron.

Ces déclarations d'Ivan Curkovic font écho à la situation du club, qui peine à s'en sortir sportivement. Au bord de la relégation en National durant toute une partie de la saison dernière, les Verts affichent un mauvais bilan en ce début d'exercice, avec une seule victoire au compteur en cinq journées de Ligue 2.