Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE depuis un an, pourrait être victime d'un mauvais coup de la part de sa direction. Le mauvais résultat contre Valenciennes place l'équipe de l'As Saint-Etienne dans une situation critique.

Mercato ASSE : Laurent Batlles en situation critique à Saint-Étienne

Un coup de théâtre se profile du côté de l'AS Saint-Étienne. Les Verts espéraient rebondir lors du match contre Valenciennes le week-end dernier, mais ont finalement concédé un match nul décevant (0-0) sur leur propre terrain. Cette contre-performance laisse l'ASSE avec seulement cinq points en cinq journées de Ligue 2 BKT, bien en deçà de leurs objectifs. Ce constat plonge l'entraîneur Laurent Batlles dans une situation des plus inconfortables.

Il s'agit du deuxième match nul consécutif pour l'ASSE et la prestation des joueurs stéphanois a été largement critiquée. Selon le journaliste de But Football Club, Laurent Hess, l'équipe stéphanoise était médiocre à tous les niveaux : tactique, technique, mentale et physique. Il s'est même demandé si Laurent Batlles, en poste depuis un an, avait les compétences nécessaires pour redresser la situation.

Un mauvais coup en préparation contre Batlles ?

La pression monte sur Laurent Batlles, car l'ASSE se trouve actuellement loin de ses objectifs, et le contenu de jeu ne plaide pas en sa faveur. Avec seulement cinq points après cinq journées, alors que le calendrier semblait favorable, Batlles est en dehors de la ligne de mire, et la trêve internationale pourrait bien être propice à des changements.

La situation semble déjà critique à l'ASSE, et l'avenir de Laurent Batlles en tant qu'entraîneur du club est incertain. Les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour le destin de l'équipe stéphanoise, alors que les supporters et les observateurs attendent une réaction rapide pour inverser cette tendance inquiétante.