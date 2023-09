Malgré un mercato sensationnel de l'OM, les critiques à l’encontre de Pablo Longoria se multiplient, mettant en lumière un défaut du président phocéen.

OM : Pablo Longoria aussi sous le feu des critiques

L'Olympique de Marseille, malgré un mercato estival actif et l'arrivée de neuf nouvelles recrues, connaît un début de saison en demi-teinte. Même s’ils restent invaincus en championnat, les Phocéens ont enchaîné des contre-performances à l’extérieur, notamment contre le FC Metz et le FC Nantes. De plus, l'élimination précoce de l'OM en Ligue des Champions ajoute de la frustration aux supporters phocéens.

Ces contre-performances ont immédiatement placé Marcelino sous le feu des critiques. Le successeur d’Igor Tudor commence à agacer certains fans pour ses choix tactiques jugés peu efficaces. Toutefois, si le travail du coach espagnol est remis en cause, le président Pablo Longoria n’est pas non plus épargné. Malgré son travail remarquable à la tête de l’OM, le dirigeant espagnol est pointé du doigt en raison de l’instabilité qui règne à l’Olympique de Marseille.

En seulement trois ans, l’OM a changé d’entraîneur à trois reprises, passant de Jorge Sampaoli à Igor Tudor, puis à Marcelino. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a rappelé ce constat accablant, en expliquant que cette instabilité constante pèse sur les performances de l’OM.

L’instabilité, un vrai souci pour Pablo Longoria

Le journaliste français a d’abord exprimé son admiration envers Pablo Longoria, avant d’indiquer que le président de l’OM avait tendance à vouloir tout changer trop souvent à Marseille. Cette approche, selon lui, nuit à la stabilité du club phocéen et freine sa progression sur la scène internationale.

« Je suis fan de Pablo Longoria, mais le fait de changer d’entraîneur chaque année, de reconstruire un effectif tous les ans, ça n’aide pas. C’est trop compliqué et trop risqué. Il arrive à trouver de bons joueurs et de bons coachs, mais il doit réussir à installer de la durée pour arriver à installer le club durablement en Ligue des Champions. Tu peux avoir au moins une plus forte stabilité tactique et stratégique en gardant le même entraîneur, quitte à continuer de changer l’effectif tous les ans » a indiqué Florent Gautreau, assurant que « l’instabilité reste un vrai souci » pour Pablo Longoria à Marseille.

Jorge Sampaoli et Igor Tudor n'ont pas été limogés par le président de l'Olympique de Marseille, mais ont démissionné de leurs postes après seulement une saison au club. Cette situation suscite des interrogations sur les raisons pour lesquelles les entraîneurs ne réussissent pas à s'installer durablement à Marseille, même lorsqu'ils connaissent une saison relativement réussie sur le plan sportif.