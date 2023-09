Injurié par les fans et critiqué par son ancien président Santiago Cucci pour son choix de quitter l’OL pour le PSG, Bradley Barcola est sorti du silence.

Mercato PSG : Santiago Cucci et les Bad Gones taclent Bradley Barcola

En signant au Paris Saint-Germain dans les derniers jours du mercato estival, Bradley Barcola s’est attiré la colère des supporters de l'Olympique Lyonnais. Malgré le joli chèque de 50 millions d’euros encaissé par leur club, les BAD GONES ne pardonnent pas à leur ancien chouchou son choix de partir alors que le club qui l’a formé est en difficulté. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux lundi, le célèbre groupe de supporters lyonnais a de nouveau pointé du doigt Bradley Barcola, ainsi que Castello Lukeba, qui est parti au RB Leipzig.

« Vous n'êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera vite, sans pardonner votre manque de respect. Contrairement à la communication du club, niaise et inappropriée, nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer des bancs de touche », a écrit le puissant groupe de supporters de l’OL. Déjà dimanche soir après la défaite face au Paris SG (1-4), au Groupama Stadium, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, le président exécutif des Gones, Santiago Cucci, avait lui aussi décidé de glisser un tacle à Bradley Barcola pour son choix de rejoindre le Paris SG.

« On va continuer à travailler, ce n'est pas un projet de six semaines. Les supporters ont raison. Notre projet est bâti sur le centre de formation, et quand on sort du centre de formation, ce n'est pas pour rester deux ans dans le club. On reste quatre ou cinq ans, on est fiers du maillot, et après, on va faire une carrière européenne… », avait déclaré le dirigeant olympien. Quelques jours après cette levée de boucliers à son endroit, l’international espoir français a décidé de s’adresser à son ancien club.

Bradley Barcola n’oubliera jamais l’Olympique Lyonnais

Après le soutien de son ancien coéquipier Malo Gusto, désormais à Chelsea, ainsi que celui de son nouveau partenaire Kylian Mbappé, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, s’est adressé au peuple lyonnais sur Instagram ce mardi. Malgré les insultes des supporters et les attaques déguisées des dirigeants, l’ancien protégé de Laurent Blanc a tenu à remercier les Gones pour les 13 années passées à l’Olympique Lyonnais.

« Beaucoup de choses se sont passé ces derniers jours, ça n’a pas été facile de trouver les mots. C’est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c’est plus clair aujourd’hui », a d’abord déclaré Barcola avant de s’adresser à son club formateur, aux fans, ainsi qu’à ses anciens coéquipiers. « À l’OL en temps que club, au staff, entraîneurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C’est aussi grâce à vous si j’ai pu arriver où j’en suis aujourd’hui. Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude, j’ai passé plus de 13 ans au club, à l’Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s’oublie pas », assure le nouveau numéro 29 du Paris Saint-Germain.