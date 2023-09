C’est la crise à Lyon ! Malo Gusto, ancien joueur de l'OL, est préoccupé par la situation du club et aussi de son ancien partenaire, Bradley Barcola.

OL : Malo Gusto s’inquiète pour l'Olympique Lyonnais

Transféré par l’OL à Chelsea en janvier 2023, Malo Gusto (20 ans) reste très attaché à son club formateur. À l’occasion de la trêve internationale, il est en sélection avec les Espoirs de l’Équipe de France. Et lors de son passage en conférence de presse, ce mardi, le jeune défenseur a justement été interrogé sur la situation actuelle de l’Olympique Lyonnais. Il n'a pas caché son inquiétude sur le début de saison catastrophique des Gones. « La situation est compliquée, mais j'espère que ça va s'arranger parce que c'est mon club de cœur », a déclaré l’arrière droit des Blues.

À la suite de sa lourde défaite face au PSG (1-4), dimanche, l’OL est la lanterne rouge de la Ligue 1 avec un seul point pris. Laurent Blanc est d’ailleurs menacé de limogeage après quatre journées de championnat. Les noms de Thiago Motta (FC Bologne) et Will Still (Stade de Reims) circulent à Lyon pour le remplacer. Sur le plan extrasportif, la situation est très tendue entre John Textor et Jean-Michel Aulas. L’ancien président du club rhodanien avait fait bloquer les comptes de l’OL, la semaine dernière.

Malo Gusto soutient Bradley Barcola face à la colère des supporters

Malo Gusto a également évoqué le cas particulier de Bradley Barcola (21 ans). Le jeune attaquant, transféré au PSG en toute fin de mercato, avait été sifflé au Groupama Stadium, lors de son retour sous le maillot des Parisiens. Une situation déplorée par son ancien coéquipier. « Bradley est un ami proche, ça fait de la peine », a-t-il réagi, tout en justifiant leur départ respectif de Lyon. « Chacun a essayé de prendre un chemin. Je peux comprendre l'énervement des supporters, mais que ça aille jusque-là, ça fait de la peine. On vient de Lyon, mais c'est le foot, on doit l'accepter », a-t-il expliqué.