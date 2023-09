Devenu un indésirable dans l'effectif de Laurent Blanc, un milieu de terrain va quitter l'OL pour s'engager en faveur de Molenbeek en Belgique.

Mercato OL : Jeff-Reine Adélaïde reste dans la galaxie Eagle

Comme annoncé ces derniers jours, le milieu de terrain, Jeff-Reine Adélaïde, va quitter l'OL. Cependant il reste dans la galaxie Eagle, appartenant à John Textor, puisqu'il s'apprête à s'engager avec Molenbeek en Belgique. Le joueur de 25 ans, qui a fait ses débuts en pro du côté d'Arsenal, était devenu un indésirable à l'OL.

Comme le confirme L'Équipe, il est attendu ce mercredi pour passer sa visite médicale et ensuite s'engager en faveur du club belge. Depuis le début du mercato, l’OL se sert des clubs de la galaxie pour envoyer ses joueurs en prêt afin qu'ils engrangent du temps de jeu. C'est le cas de Florent Da Silva Sanchez ou encore Youssouf Koné, qui ont déjà pris la direction de Molenbeek cet été.

Jeff-Reine Adélaïde devait signer à la Sampdoria, mais...

Lors du dernier jour du mercato italien, Jeff-Reine Adélaïde était tout proche de rejoindre la Sampdoria, mais le deal avait finalement capoté. Le milieu a enchaîné plusieurs prêts durant sa carrière. D'abord à Angers en 2018 lorsqu'il évoluait à Arsenal, puis à Nice lors de la saison 2020-2021. Il a ensuite été victime d'une grave blessure au genou en février 2021 et n'a fait son retour sur les terrains avec l'OL qu'en mars 2022.

La saison dernière, il a été prêté à Troyes pendant six mois, où il a joué seulement six matchs. À Molenbeek, il rejoint un ancien de la maison des Gones, un certain Claudio Caçapa, nommé entraîneur du club belge fin juillet.