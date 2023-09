Ce week-end, le FC Nantes a réussi à tenir en échec l'Olympique de Marseille, malgré un carton rouge obtenu en début de rencontre.

FC Nantes : Plus de peur que de mal pour Adson

Ce vendredi soir, le FC Nantes affrontait l'OM au stade de la Beaujoire, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Malgré un but concédé rapidement, et un carton rouge dans la foulée, les hommes de Pierre Aristouy sont parvenus à revenir au score grâce à une réalisation signée Mostafa Mohamed, et ont maintenu le score. Néanmoins, Adson, nouvelle recrue des Canaris, a été forcé de céder sa place en raison d'une blessure contractée durant la rencontre.

Titulaire pour la première fois de la saison depuis son arrivée au FC Nantes cet été, Adson a réalisé une première mi-temps assez intéressante. Cependant, le milieu de terrain brésilien de 22 ans a été contraint de sortir à la pause en raison d'une douleur au niveau des cuisses. Heureusement pour lui, cela ne devrait pas être trop grave, comme l'a confirmé l'entraîneur du FC Nantes, qui assure que la blessure de Brésilien est une petite lésion musculaire, qui ne devrait pas l'écarter très longtemps des terrains.

Le journaliste Simon Reungoat d'Hit West, indique qu'Adson souffre "d’une légère blessure aux ischios" avec une "possible lésion derrière la cuisse à confirmer". Rien de trop grave à priori, et les supporters du FCN devraient pouvoir retrouver très prochainement leur milieu de terrain brésilien, qui a montré de belles choses durant la mi-temps qu'il a disputé, avant d'être remplacé par Kader Bamba

Adson, une recrue discrète au FC Nantes

Alors que l'arrivée de Matthis Abline, en provenance du Stade Rennais, a fait parler, le transfert d'Adson a été plus discret du côté du FC Nantes. Et pourtant, le Brésilien de 22 ans arrive avec une certaine expérience du haut niveau, en témoigne les 41 rencontres qu'il a disputé l'an passé avec les Corinthians, et où il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives.