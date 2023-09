Le milieu de terrain Flavien Tait quitte le Stade Rennais F.C. après avoir passé 4 saisons au sein du club breton. Sa signature à Samsunspor a été officialisée par le SRFC ce mercredi.

Le Stade Rennais FC officialise la signature de Flavien Tait

Au cours de son passage au Stade Rennais FC, Flavien Tait a arboré le maillot Rouge et Noir à 129 reprises, prenant part à toutes les compétitions et contribuant avec 12 buts marqués et 10 passes décisives délivrées. Ses qualités physiques, techniques, son état d'esprit et son sens du collectif ont joué un rôle essentiel dans les bons résultats obtenus par les Rouge et Noir au fil des années.

Le Stade Rennais F.C. adresse ses vœux de réussite à Flavien Tait dans cette nouvelle étape de sa carrière au sein de Samsunspor. Un chapitre se termine, mais l'avenir lui réserve de nouvelles opportunités et défis à relever dans le football turc.

Le communiqué du SRFC pour le départ de Flavien Tait