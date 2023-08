Par peur de perdre Bradley Barcola, l'Olympique Lyonnais a ciblé son remplaçant. Il s'agit d'un joueur formé en partie au Stade Rennais.

Mercato OL : Georginio Rutter pour remplacer Bradley Barcola

Son avenir est dans toutes les discussions à l'Olympique Lyonnais. Bradley Barcola semble plus que jamais sur le départ, lui qui veut rejoindre le Paris-Saint-Germain. Une décision qu'il aurait défintivement donné à son entraîneur, Laurent Blanc vendredi. La tendance était totalement opposée en début d'été. L'attaquant de 20 ans avait déclaré vouloir confirmer son bon exercice 2022-2023 en juin dernier. « Il ne faut pas oublier que j’ai juste fait six mois… Je suis bien à l’OL, j’espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais » avait-il lâché dans un entretien pour L'Équipe.

En raison de ce brusque retournement de situation, l'OL prend son temps avec le PSG. Si Barcola est d'accord pour rejoindre le club de la capitale, les Gones espèrent réaliser la meilleure vente possible. Les négociations sont difficiles selon le journaliste Saber Desfarges, présent dans l'émission Téléfoot diffusée ce dimanche. En parallèle, celui-ci a dévoilé la stratégie de John Textor en cas de vente de son ailier. Le président lyonnais foncera sur Georginio Rutter, qui appartient à Leeds United. Passé par Rennes en Ligue 1 (2020-2021), l'avant-centre de 21 ans a rejoint les Peacocks l'hiver dernier. Son bilan est donc difficile à juger pour le moment (14 matchs, un but et une passe décisive).

L'OL active plusieurs pistes au milieu de terrain

Dans cette fin de mercato estival, l'Olympique Lyonnais souhaite également du renfort dans l'entrejeu. D'après Sky Sport, le club rhodanien s'est intéressé à Rade Krunic (Milan AC). Cependant, les Rossoneri ne sont pas prêts à laisser partir l'international bosnien (29 sélections, 4 buts). Son expérience est précieuse au sein d'un milieu de terrain rempli de jeunes talents (Pobega, Musah, Reijnders) et privé d'Ismaël Bennacer (blessé).

Sans doute conscients que le dossier Krunic est complexe, les recruteurs lyonnais se sont aussi attaqués à Flavien Tait. Le Français est déjà plus disposé à quitter son équipe, lui qui n'est pas content de son temps de jeu au Stade Rennais. L'arrivée au club de Ludovic Blas et Enzo Le Fée pourrait l'inciter à rejoindre les Gones. Selon L'Équipe, le Panathinaïkos et la Salernitana sont aussi sur ses traces. Les exigences financières du SRFC devraient se situer autour de 6 millions d'euros d'après Transfermarkt.